چگونگي ترخيص كالاهاي وارداتي داراي اختلاف ارزش

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل دفتر صادرات گمرك در بخشنامه اي، نحوه عمل گمركات درخصوص اختلاف ارزش استنباطي در مراحل بازبيني، واردات در قبال صادرات و واردات كالا از طريق بازارچه هاي مرزي را اعلام كرد.

در بخشنامه جديد دفتر صادرات گمرك با اشاره به كاهش تشريفات و ترخيص كالاي وارده آمده است : درمواردي كه كالايي پس از ترخيص از گمرك و در مراحل بازبيني با اختلاف ارزش مواجه مي شود، در خصوص اختلاف ارزش استنباطي نيازي به اصلاح مجوزهاي مربوطه و همچنين ارائه پروانه صادراتي جهت كالاهاي واردات در مقابل صادرات نبوده و با صدور مطالبه نامه كسر دريافتي نسبت به وصول حقوق حقه دولت اقدام شود.

اين بخشنامه مي افزايد: كالاهاي وارداتي در مقابل صادرات موجود درگمرك در صورتي كه ميزان اختلاف ارزش استنباطي آن بيش از 20 درصد باشد با ابطال پروانه صادراتي معادل ارزش استنباطي گمركي و بدون اصلاح مجوز(ثبت سفارش) نسبت به ترخيص با رعايت ساير مقررات اقدام شود.

در بخش ديگربخشنامه دفتر صادرات گمرك تصريح شده است : درخصوص ترخيص كالاهاي وارده از طريق بازارچه هاي مشترك مرزي و تعاوني مرزنشينان در صورتي كه ميزان اختلاف ارزش استنباطي گمرك بيش از 20 درصد باشد، لازم است تفاوت حاصله به گمركات نگهدارنده حساب هاي تعاوني ها و يا بازارچه ها اعلام شود تا در سوابق و سهميه آنان منظور و كالا وفق مقررات ترخيص شود.