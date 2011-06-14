حمله جمهوریخواهان به اوباما در اولین مناظره/ او رئیس جمهور یک دوره ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هفت نامزد حزب جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا از این مناظره برای انتقاد از رئیس‌ جمهوری آمریکا بهره بردند.

"نیوت گین گریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از این نامزدها گفت: زمانی که 14 میلیون آمریکایی بیکار هستند ما به رئیس جمهوری جدید برای پایان دادن به فعالیت اوباما نیاز داریم.

"میشل باچمن" ازاعضای کنگره آمریکا و از چهره های سرشناس تی پارتی نیز در این مناظره حضور داشت و اوباما را رئیس جمهور یک دوره ای خطاب کرد که این عبارت وی با تشویق حاضرین در جلسه همراه شد.

در این مناظره "میت رامنی" فرماندار سابق ایالت ماساچوست نیز که گفته می‌شود کاندیدای اصلی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 خواهد بود، حضور داشت.

حاضرین در این مناظره به ترتیب از سمت راست عبارتند از "هرمان کاین" از تاجران بنام آمریکا، "تیم پاولنتی" فرماندار سابق ماساچوست، "ران پاول" از اعضای کنگره، "میت رامنی"، "نیوت گین گریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان، "میشل باچمن" و "ریک سنتورم"

رامنی در اظهاراتش گفت که اگر به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب شود در طرح بهداشت عمومی آمریکا تغییراتی را اعمال خواهد کرد.

جمهوریخواهان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا و همچنین نرخ بالای بیکاری در این کشور اوباما اکنون به شدت آسیب پذیر است.

یکی از موضوعات مورد بحث در این مناظره که مورد توافق جمهوریخواهان بود انتقاد گسترده از اوباما درباره نحوه اداره اقتصاد آمریکا بود.

براساس نظرسنجیها مشخص شده که موضوع اقتصاد آمریکا اولین موضوع مهم پیش از انتخابات نوامبر 2012 خواهد بود.