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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

ماموریت جدید بانک مرکزی /

نوسانات ارزی به ستاد هدفمندی یارانه‌ها رسید

نوسانات ارزی به ستاد هدفمندی یارانه‌ها رسید

نوسانات اخیر ارزی در بازار در پی تصمیمات جدید بانک مرکزی موجب شد که این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: در جلسه ستاد هدفمندکردن یارانه ها تاثیر تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز بر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بررسی شد.

وی گفت: نظر بانک مرکزی این است که مسئله ارز کاملا قابل مدیریت است و نرخ ارز در محدوده تعیین شده کاهش می یابد.
دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه ها افزود: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی اقدامات مشخصی را برای مدیریت نرخ ارز انجام دهد.

فرزین در ادامه اظهارداشت: ستاد هدفمندکردن یارانه ها همچنین با پذیرش مشکلات جایگاه داران سی ان جی تصمیم گرفت تا هفته آینده راهکارهای مناسب این مشکلات را ابلاغ کند، ضمن اینکه به زودی نرخ جدید کارمزد جایگاه داران سی ان جی اعلام می شود.

به گفته وی، در خصوص مشکل مالیات بر ارزش افزوده؛ کنترل کیفیت و کمیت و توسعه جایگاه های سی ان جی نیز تصمیمهای جدید به زودی اعلام می شود.
کد مطلب 1335302

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