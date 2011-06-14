مدل استاد - شاگردی در کارگاههای گلستان احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطلاب جلالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست نظام کردن فرصت های شغلی در استان افوزد: یکی از علل بیکاری کارجویان نداشتن مهارت های شغلی است و برای کسب این مهارتها، باید نظام استاد شاگردی در کارگاههای فنی، تولیدی و تجاری و خدماتی مجدد احیا و نظام مند شود .

وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای تجربی و همگام سازی مباحث علمی مربوط به شغل در کنار استادکاران می تواند ضمن ایجاد آمادگی در افراد برای دسترسی به مشاغل باعث ایجاد تعهد در استاد کاران برای آماده سازی شرایط شغلی برای کارآموزانشان شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود : در این مدل که برگرفته از شعار " هرکارگاه یک آموزشگاه " و " هر کارخانه یک دانشگاه " است، استفاده از ظرفیتهای شغلی برای امر آموزشی را یک فرصت بسیار مناسب برای جوانان دانست.

در این جلسه هر یک از مدیران و کارشناسان به مسائل مرتبط با موضوع پرداختند و پس از پذیرش و استقبال از طرح توسط مدیران مقرر شدد رویه انجام کار با نشست کارشناسی تهیه و به امضا اعضا برسد.

این جلسه در راستای نظام مند کردن فرصت های شغلی در مدل آموزشی استاد شاگردی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی و تجارب استادکاران در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار شد.