به گزارش خبرنگارمهر، بیژن اعلایی که صبح سه شنبه در سالن امام علی (ع) کانون امام علی آموزش و پرورش استان البرز سخن می گفت، اظهار داشت: 13 نفر از دانش آموزان این استان موفق به کسب مقام در المپیادهای کشوری و جهانی شده اند .

اعلایی افزود: دو نفر از قبول شدگان رتبه یک تا 10 از استان البرز هستند و 27 نفر موفق شدند رتبه های دو رقمی در کنکور سال 89 کسب کنند، همچنین 77 نفر رتبه 100 تا 500 و 85 نفر رتبه های500 تا 1000 را به خود اختصاص دادند.

وی عنوان کرد: تقدیر از 207 نفر از دانش آموزان که معدل آنها بالای 18 شده است و 17 نفر دانش آموزان هنرستانها که موفق به کسب مقام شده اند و 27 نفر از هنرستانهای فنی حرفه ای که کسب مقام کرده اند از برنامه های امروز بود.

اعلایی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه این دانش آموزان بتوانند در عرصه های مختلف زندگی خود موفق باشند و مسئولیتی در جامعه مناسب بر عهده بگیرند.