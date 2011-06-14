ایران در 11 مجمع و اتحادیه بین المللی استاندارد عضویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر سه شنبه در کارگروه آموزشی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت افزود: سازمان استاندارد اقداماتی در جهت جهانی شدن برداشته است و تلاشها دراین راستا ادامه دارد.

وی ادامه داد: عضویت در 11 مجمع و اتحادیه بین المللی استاندارد، وجود پنج دبیرخانه فنی در ایران، عضویت فعال در 138 کمیته فنی و عضو ناظر در 170 کمیته فنی بخشی از فعالیتهای بین المللی در سازمان استاندارد است.

این مسئول عنوان کرد: پیش نویس 10 عنوان استاندارد بین المللی توسط ایران به تصویب و 10 عنوان استاندارد دیگر برای تدوین پیشنهاد شده است.

استاندارد ایران بین کشورهای اسلامی عضو، رتبه دوم را دارد

برزگری گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در بین کشورهای اسلامی عضو سازمان بین المللی استاندارد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان استاندارد با اشاره به اهمیت نقش استاندارد برای الحاق به سازمان جهانی تجارت یادآور شد: سازمان استاندارد تا کنون تفاهمنامه های همکاری در جهت هماهنگی استاندارد و روشهای ارزیابی انطباق با کشورهای مختلف به امضا رسانده است .

وی یکی از شرایط ورود و موفقیت در زمان الحاق به سازمان جهانی تجارت را داشتن اطلاعات کافی در رابطه با مسائل و مشکلات سازمان مذکور دانست و افزود: با برگزاری کارگاه های آموزشی این موانع نیز رفع خواهد شد.

این کارگروه آموزشی سه روز دیگر ادامه دارد.