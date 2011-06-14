علما و مراجع پرچمدار مبارزه با استکبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی ظهر سه شنبه در نشست مجمع علمای سمنان بر نقش و حضور روحانیت در مبارزه با استعمار پس از غیبت کبری حضرت امام عصر (عج) تاکید کرد.

وی با اشاره به حوادث مختلف در سطح جهان از جمله حادثه مشکوک 11 سپتامبر، جنگ 33 روزه لبنان و محاصره 22 روزه غزه افزود: این حوادث با هدف تنگ کردن عرصه بر جمهوری اسلامی برای کوتاه آمدن در برابر خواست دشمنان بوده است که با هوشیاری و رهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب همه این تهدیدات به فرصت برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.



صلاحی تصریح کرد: از درون توطئه های صهیونیستی و آمریکایی، بیداری همه جانبه اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه برای برچیدن ریشه دیکتاتورهای وابسته به غرب و ظلم همه جانبه آنان بر علیه مسلمانان شکل گرفته است.



وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات 88 و بروز فتنه برای ایجاد هرج و مرج در جامعه، سران فتنه را عوامل فریب خورده غرب معرفی کرد.



رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: با رهبری امام گونه مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم و افشاگری علما و خواص به زودی ریشه همه فتنه های انحرافی خشکیده می شود.



در این نشست آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان و ائمه جمعه و جماعات شهرستانهای سمنان و مهدیشهر حضور داشتند.

