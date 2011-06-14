به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رمضانی اظهار داشت: حفظ امنیت و ایمنی غذایی از وظایف حاکمیتی این اداره کل است که سالانه 200 هزار تن فرآورده خام دامی اعم از گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ، شیر، عسل با نظارت بر واحدهای تولیدی استان به بازار مصرف عرضه می شود.

وی تصریح کرد: چهار واحد مرغداری در استان متقاضی تولید محصولات بدون آنتی بیوتیک "ارگانیک" بودند که با بررسی های صورت گرفته، دو واحد واجد شرایط، مجوز را دریافت و در سال جاری به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک اقدام می کنند.

به گفته وی، در سال جاری برای ارتقای ایمنی غذا، فرآورده های خام دامی گوشت قرمز و شیر بدون باقی مانده های دارویی، تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.

رمضانی در ادامه با بیان اینکه 40 درصد از افدامات نظارتی این اداره کل در زمینه مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام می باشد، اعلام کرد: تب مالت، سل، هاری، سیاه زخم از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام است که با نظارتهای دامپزشکی استان کنترل شده است.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: پنج ناظر شرعی در استان بر عملکرد 35 ذابح در کشتارگاههای استان نظارت مستمر دارند.

علیرضا دهقان با تاکید بر این نکته که جایگاه آیین نامه قانون نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاهها و برند حلال در تولیدات غذایی خالی است، ابراز امیدواری کرد: با تصویب این آیین نامه در مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، اقدامات به سوی ارتقای شاخصها در تولید محصولات حلال افزون شود.