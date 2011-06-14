نمایشگاه صنایع دستی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی استان یزد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی افتتاح شده و در آن آثار هنرمندان صنایع دستی استان یزد در بخشهای مختلف به نمایش گذاشته شده است.

محمد بهشتی نژاد عنوان کرد: صنایع دستی به عنوان یک هنر صنعت" که ریشه در آداب، رسوم وسنتهای مردم دارد همواره طی قرون متمادی برای اکثر مردم منبع کار و درآمد بوده و از نظر اقتصادی نیز در گذشته دارای جایگاه بسیار خوبی بوده است.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه صنایع ‌دستی را ترویج و معرفی رشته ‌های صنایع ‌دستی عنوان کرد و گفت: برپایی این گونه نمایشگاه ‌ها فرصت مناسبی برای عرضه محصولات تولید شده صنعتگران، ترویج و آشنایی عموم با هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی این مرز و بوم است.

بهشتی نژاد ادامه داد: توجه به هنرهای بومی و سنتی امر مهمی است و لازم است در توسعه صنعت گردشگری به آن پرداخته شود.

وی گفت: در این نمایشگاه 30 اثر در قالب تابلوهای منبت، مشبک، معرق، سرمه دوزی،پته دوزی و ... به نمایش گذاشته شده است.

علاقمندان برای بازدید از این آثار می توانند تا 26 خردادماه صبحها از ساعت 8 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به موزه آیینه و روشنایی به نشانی خیابان آیت الله کاشانی، روبروی بوستان هفتم تیر مراجعه کنند.