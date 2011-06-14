به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در کارگروه امور زیر بنایی استان با بررسی مشکلات تملک اراضی در پروژه های سد سازی گفت: بسیاری از پروژه های سد سازی مراحل ساخت را به اتمام رسانده اند اما به دلیل اینکه مشکل تملک دارند قابل بهر ه برداری نبوده و یا نمیه کاره رها شده اند.

ارسلان هاشمی عدم مطالعه جامع پیش از اجرای برخی از پروژها و برآورد اعتبار مورد نیاز را از جمله معضلات گریبانگیر پروژه های استانی و کشوری عنوان کرده و تشریح کرد: عدم مطالعه جامع در خصوص منطقه عملیاتی پروژه و عدم برآورد اعتبار مورد نیاز برای آن باعث طویل المدت شدن پروژه ها و افزایش فزاینده هزینه های آن می شود.

همچنین در ادامه این جلسه معاون عمرانی استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات تملک اراضی در پروژه های راه و سد سازی استان گفت: پیش از انقلاب حق اشرافیت به زمین ها داده نمی شد و تنها بابت ساختمانها و درختانی که در مسیر پروژه های عمرانی دولت قرار گرفته شده بودند، پول پرداخت می شد.

محمد اشرف نیا ادامه داد: این در حالیست پس از انقلاب با توجه به مسائل شرعی حق اشرافیت نیز به شهروندان در خریداری املاک آنها پرداخت شد که همین امر اکنون سد راه پروژه ها شده اند.

وی تشریح کرد: اراضی به دلیل اشرافیت و قرار گرفتن در مسیر پروژه های عمرانی دولت ارزش افزوده بالایی پیدا می کنند که برای هموار کردن مشکلات مالی باید از سوی دولت اعتبار برای پروژه ها اختصاص یابد.

اشرف نیا گرفتن وام از بانک را برای کاهش هزینه های تمام شده پروژه ها از دیگر راهکارها عنوان کرده و گفت: بحث اراضی باعث طویل المدت شدن پروژه های سد و راه سازی و افزایش هزینه های تمام شده آنها می شود که با گرفتن وام از بانک می توان این مشکل را هموار کرد.