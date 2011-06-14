مدیر حوزه علمیه قم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز خبر حوزه، آیت الله مرتضی مقتدایی طی حکمی حجت الاسلام فرخ‌فال را به سمت مدیر حوزه علمیه استان قم منصوب کرد.

در حکم آیت الله مقتدایی خطاب به حجت‌الاسلام‌ فرخ فال آمده است: "نظر به سوابق ارزشمند علمی و مدیریتی شما در حوزه علمیه و با توجه به مصوبه شورای عالی حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت در مسئولیت حوزه مدیریت، به عنوان مدیر حوزه علمیه استان قم منصوب می کنیم."

در ادامه این حکم بر مقررات و شرح وظایف مدیران استانی تاکید و یادآور شده است که نسبت به امور زیر اقدام شود:

1) اجرای کلیه مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

2) ارتباط موثر و تعامل شایسته با مراجع عظام تقلید و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته

3) تفکیک مدیریت حوزه علمیه استان قم و صف مربوط از مرکز مدیریت‌ حوزه‌های علمیه و استقرار آن قبل از شروع سال‌ تحصیلی 91-90

4) پیشنهاد معاونین حوزه علمیه استان قم به شورای عالی و مرکز مدیریت حو‌زه‌های علمیه

5) تعیین و صدور حکم مدیران واحدها و مراکز تابعه مدیریت حوزه علمیه استان و نظارت بر عملکرد آنها

6) ارائه گزارش عملکرد مدیریت استانی و مدیریت‌های مرتبط در استان قم در چارچوب مصوبات

7) برقراری ارتباط موثر با مدیران استانی و مدیریت‌های مرتبط در استان قم در چارچوب مصوبات

8) امضای مدارک تحصیلی طلابی که صدور آن طبق آیین‌‌نامه‌های مصوب در اختیار مدیریت حوزه علمیه استان است

9) انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه