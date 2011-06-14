تخصیص 830 میلیاردتومان برای ریزگردها/ پایان برداشت از جنگلها تا سال 1400

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه روز سهشنبه در نشست خبری که مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی برگزار شد افزود: بر اساس پایشهای صورت گرفته، 15 استان با سطح 11 میلیون هکتار در کشورعراق به عنوان منشا و سرچشمه ریزگردها شناسایی شده که یک میلیون هکتار از این سطح در شرایط بحرانی بسر میبرد که هدف تفاهم نامه دوجانبه بین ایران و عراق قرار گرفته است.
به گفته وی، این طرح طی 5 سال انجام میشود و در هر سال 200 هزار هکتار از این سطح به شکلهای مختلف نظیر مالچ پاشی، بادشکن و غیره مدیریت میشود.
رئیس سازمان جنگلها از برگزاری نخستین دوره بازآموزی 60 کاشناس عراقی در هفته آینده در استان خوزستان خبر داد و گفت: مرکز آموزشی مناسبی در استان خوزستان وجود دارد که در بخشی از اجرای تفاهمنامه دوجانبه میان ایران و عراق از امکانات آن استفاده میشود.
سلاجقه اعتبار تصویب شده این طرح را یک میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این اعتبار توسط کشور عراق تامین میشود.
وی با تاکید بر اینکه منشا 90 درصد ریزگردها در خارج از کشور است گفت: سازمان جنگلها با بکارگیری ماهوارهها نقشه چشمههای ریزگردها را شناسایی کرده که بخش عمده آن در کشور عراق است.
رئیس سازمان جنگلها اظهار داشت: سالانه 148 روز با ریزگردها در کشور درگیر هستیم که 146 روز آن دارای منشا خارجی و تنها 2 روز آن دارای منشا داخلی است.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه میان وزارت نفت و سازمان جنگلها خبر داد که بر اساس این تفاهمنامه عملیات مالچ پاشی در سطح 200 هزار هکتار در استان خوزستان اجرا میشود.
به گفته سلاجقه عملیات مالچ پاشی تاکنون در پنج هزار هکتار از این سطح انجام شده است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین از افتتاح 6 پروژه خبر داد که این طرحها به مناسبت هفته جهادکشاورزی در 19 استان افتتاح میشود.
به گفته سلاجقه، این طرحها در سطح 160 هزار هکتار با اعتباری معادل 20 میلیارد تومان راهاندازی میشود.
رئیس سازمان جنگلها، افزود: با اجرای سازههای آبخیزداری میتوان از تبخیر 270 میلیارد متر مکعب آبی که همواره در حال تبخیر است جلوگیری کرد.
سلاجقه از استقرار 5 پایگاه هلیکوپتر در مناطق شمالی و غربی کشور خبر داد که در بخش حفاظت از جنگلهای این مناطق فعالیت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: هم اکنون تمامی 15 هزار همیار طبیعت به تجهیزات اطفای حریق مجهز شده اند.
رئیس سازمان جنگلها افزود: برای مجهز شدن هر نفر در این برنامه، یک میلیون تومان تجهیزات در اختیار قرار داده شده است.
رئیس سازمان جنگلها گفت: آن دسته از افرادی که نسبت به تملک اراضی ملی معترض هستند حداکثر تا شهریورماه امسال فرصت دارند که به کمیسیون ماده واحده این بخش اعتراض خود را اعلام کنند و بعد از آن هیچگونه درخواستی قابل قبول نیست.
به گفته وی، این اعتراض ها در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف میشود.
سلاجقه تصریح کرد: از سال 1385 تاکنون سالانه 30 هزار هکتار از اراضی ملی متصرفه خلع ید شده است.
وی بر کاهش بهرهبرداری از جنگلهای شمال به عنوان یکی از برنامه های این سازمان تاکید کرد و گفت: هیچکدام از طرحهای جنگلداری در جنگلهای شمال کشور که زمان بهرهبرداری آن به اتمام رسیده، تمدید نخواهد شد.
سلاجقه تصریح کرد: بر اساس این برنامه تصمیم گرفته شده با شیب 10 درصد طی 10 سال بهرهبرداری از جنگلهای شمال کشور را به صفر برسانیم.
سلاجقه با اشاره به ماده 12 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بر اساس این قانون، تمامی دستگاهها برای ورود و دخالت در طبیعت باید از منابع طبیعی مجوز دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سدسازیهایی در کشور انجام شده اما از این پس تاکید باید بر عملیاتهای آبخیزداری باشد، اضافه کرد: زمانی که در استان چهارمحال و بختیاری با تعداد رودخانه های زیاد، امکان اجرای عملیاتهای آبخیزداری وجود دارد میتوان از این طریق بخش زیادی از آب را استحصال کرد.
رئیس سازمان جنگل ها از تلاش این سازمان برای قطع کامل بهره برداری از جنگل های شمال خبر داد و گفت: جنگل های شمال توان اکولوژیکی برداشت را نداشته و بنابراین طرح های جنگل داری که مدت آنها به اتمام می رسد تجدیدنظر نخواهد شد.
وی سرانه مصرف کاغذ در ایران را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: در ایران سرانه مصرف کاغذ 25 کیلوگرم است که باید با توسعه دولت الکترونیک مصرف کاغذ به حداقل برسد.
رئیس سازمان جنگل ها اظهار داشت: سالانه 50 هزار هکتار زراعت چوب در کشور باید انجام شود و تا پایان برنامه پنجم سطح زراعت چوب در ایران باید به 250 هزار هکتار برسد.
وی تاکید کرد: سازمان جنگلها در راستای کاهش برداشت از جنگل امکانات و زمین مورد نیاز در اختیار متقاضیان زراعت چوب قرار خواهد داد.
وی میزان واردات چوب به کشور را سالانه دو میلیون متر مکعب اعلام و تصریح کرد: در صورت گسترش پروژههای زراعت چوب به طور قطع میزان واردات کاهش خواهد یافت.
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