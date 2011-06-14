به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از سند راهبردی شورای فرهنگ عمومی شهرستان حاجی آباد ضمن تمجید از این اقدام شایسته گفت: تدوین سند راهبردی برای ارتقای فرهنگ عمومی برای اولین بار در کشور توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان حاجی آباد صورت گرفته و می تواند الگو و مدرک خوبی برای سایر شهرستانها و شوراهای کشور باشد.

وی از روزمرگی در جلسات شورای فرهنگ عمومی که به عنوان یک آسیب جدی نام برد وافزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان حاجی آباد توانستند با یک همت جمعی و برنامه ریزی اصولی و علمی و با جذب مشارکت و اعتماد اساتید مجرب، سند راهبردی ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان را به صورت میان مدت و دراز مدت تدوین کنند و آن را چراغ راه آینده خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه به تعاریف فرهنگ عمومی و مصادیق آن در جامعه پرداخت و افزود: فرهنگ عمومی بستر و شالوده ای است که مردم در آن فضا امرار معاش و زندگی می کنند و شدیدا به آن پایبند هستند و فضایی است که مردم در آن مردم تنفس می کنند.

وی اصلاح فرهنگ عمومی جامعه را اولی تر و مهم تر از هر مسئله دیگر دانست و تصریح کرد: اگر فرهنگ عمومی جامعه سالم باشد همه بخش های جامعه در صحت و سلامت به سر خواهند برد و اگر مریض باشد جامعه رو به زوال و انحطاط خواهد نهاد.

امام جمعه بندرعباس گفت: در شورای فرهنگ عمومی باید نقاط قوت و ضعف در حوزه های مختلف شناخته و بررسی شود و با برنامه ریزی اصولی و علمی نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد.

نعیم آبادی در ادامه افزود: فرهنگ کار و اشتغال در جامعه آسیب جدی دیده است و نگرش جوانها به اشتغال تغییر یافته و همگان به دنبال اشتغال دولتی هستند و از سوی دیگری بسیاری از بچه های روستایی از تولید دست کشیده اند و به دنبال اشتغال در شهرها می گردند.

وی وابستگی به کشورهای دیگر و ورود مواد غذایی خارجی را از دلایل آسیبهای فرهنگ عمومی جامعه دانست و خاطر نشان ساخت: ضرورتی ندارد مردم ایران با بهره مند ی از منابع عظیم خدادای جهت تامین مواد غذایی خود متکی به کشورهای بیگانه باشد و دلیل اصلی آن گریز جوان ها از شغلهای تولیدی است.

در ادامه امام جمعه حاجی آباد به عنوان گردآورنده سند راهبردی ارتقای فرهنگ عمومی به تشریح و معرفی بخش های مختلف سند پرداخت و در پایان از این اثر رونمایی به عمل آمد.