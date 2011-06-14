مخاطبان رسانه همه اقشار جامعه هستند

دکتر صمد قائم پناه درمورد اینکه رسانه‎های موجود در جهان ما قدرت انتقال تفکر عمیق بر روی مخاطب عام را ندارند به خبرنگار مهر گفت: اینطورنیست، آنها قدرت این کار را دارند. بهرحال رسانه‎های تصویری و شنیداری و نوشتاری از جمله اینترنت و مطبوعات و رادیو و تلویزیون در دسترس عموم مردم قراردارند و هرکسی به اندازه نیاز و دانش و ظرفیتش از آنها استفاده و بهره می‎برد. رسانه‎ها مخاطبان متعدد و متفاوتی دارند از توده عامی مردم گرفته تا قشر روشنفکر و نخبه جامعه، اما رسانه‎ها را خواص و نخبگان و روشنفکران مدیریت و رهبری می‎کنند هرچند که عموم مردم در آن نمایندگانی ندارند ولیکن در اداره امور رسانه‏ها به خواسته‎ها و مطالبات و تفکرات مردم توجه می‎شود ورسانه‎ها همین مطالبات را استخراج و اشاعه می‌‌دهند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تاکستان درمورد اینکه چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال تفکر ژرف دچار عوام زدگی نشویم اظهار داشت: از جنبه حقوق بشر آزادی تفکربا آزادی رسانه‎ها ارتباط مستقیمی دارند. دردنیای امروز دیگر نمی‎شود تفکر را طبقه بندی کرد و آن را به گروه خاص یا قشرو طبقه خاصی نسبت داد. بایستی که تفکرات چه فرهنگی چه سیاسی، اجتماعی و چه فلسفی در سطوح فراگیری اشاعه پیدا کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل درادامه تصریح کرد: هر مخاطبی نسبت به اقتضای نیاز، درک و برداشتش این مطالب را می‎فهمد و درک می‎کند و خودش هم می‎تواند آن را انتقال دهد. رسانه شبکه‏ای خودکار و خود نظم است یعنی خودش نظم درونی خودش را دارد و نمی‎شود عاملی از بیرون برای ایجاد چنین وضعیتی سازماندهی بکند. رسانه تفکر و اطلاعات را برای قشر خاص تولید نمی‎کند هرکسی هرچیزی را که بخواهد می‎تواند با دنبال کردن آن از رسانه‎ها، آن را پیدا کند.

قائم پناه در مورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری در باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف را به مخاطب عام مهم می‌دانید ابراز داشت: هرکسی در کار خودش تبحر و مهارت دارد وهر مقوله‎ای علم و تخصص خاص خودش را می‎‌طلبد. طبیعی است که حوزه‏های نظری پیرامون رشته‎اش را می‎شناسد و این نظریات سمت و سوهای تفکرات او را جهت‌دهی و هدایت می‎کنند تا او اطلاعات مورد نیازش را دریافت کند.

وی ادامه داد: رسانه‎هاهم به خاطرگستردگی و فراگیربودن مخاطبانشان باید کارشناسان متخصص‎تر و حرفه‎ای‏تری داشته باشند هرچند که عموم مردم شاید خوشحال نشوند که برنامه‏های تخصصی تولید شود و دغدغه آن را هم نداشته باشند ولیکن رسانه‏ها باید دل تمامی مخاطبان خود را بدست بیاورند وباید مخاطبانشان را بنحوی تقسیم کنند. مخاطب عام هم می‎تواند دنبال اطلاعات مورد نیازش برود و استنباط و تجزیه و تحلیلی از آنها بدست آورد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: کسانی که در حوزه رسانه‎ها دستی دارند و در این حیطه مشغولند باید به دنبال مطالعات نظری با آن پیشینه و پیش‌فرضها و پیش دانسته‏‎های مخاطبانشان بروند و با هرچه عمیقتر کاوش کردن در این عرصه‎ها به به سمت مطالعات و تفکرات هرچه عمیقتر وژرفتر بروند.