مخاطبان رسانه همه اقشار جامعه هستند

دکتر صمد قائم پناه درمورد اینکه رسانههای موجود در جهان ما قدرت انتقال تفکر عمیق بر روی مخاطب عام را ندارند به خبرنگار مهر گفت: اینطورنیست، آنها قدرت این کار را دارند. بهرحال رسانههای تصویری و شنیداری و نوشتاری از جمله اینترنت و مطبوعات و رادیو و تلویزیون در دسترس عموم مردم قراردارند و هرکسی به اندازه نیاز و دانش و ظرفیتش از آنها استفاده و بهره میبرد. رسانهها مخاطبان متعدد و متفاوتی دارند از توده عامی مردم گرفته تا قشر روشنفکر و نخبه جامعه، اما رسانهها را خواص و نخبگان و روشنفکران مدیریت و رهبری میکنند هرچند که عموم مردم در آن نمایندگانی ندارند ولیکن در اداره امور رسانهها به خواستهها و مطالبات و تفکرات مردم توجه میشود ورسانهها همین مطالبات را استخراج و اشاعه میدهند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تاکستان درمورد اینکه چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال تفکر ژرف دچار عوام زدگی نشویم اظهار داشت: از جنبه حقوق بشر آزادی تفکربا آزادی رسانهها ارتباط مستقیمی دارند. دردنیای امروز دیگر نمیشود تفکر را طبقه بندی کرد و آن را به گروه خاص یا قشرو طبقه خاصی نسبت داد. بایستی که تفکرات چه فرهنگی چه سیاسی، اجتماعی و چه فلسفی در سطوح فراگیری اشاعه پیدا کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل درادامه تصریح کرد: هر مخاطبی نسبت به اقتضای نیاز، درک و برداشتش این مطالب را میفهمد و درک میکند و خودش هم میتواند آن را انتقال دهد. رسانه شبکهای خودکار و خود نظم است یعنی خودش نظم درونی خودش را دارد و نمیشود عاملی از بیرون برای ایجاد چنین وضعیتی سازماندهی بکند. رسانه تفکر و اطلاعات را برای قشر خاص تولید نمیکند هرکسی هرچیزی را که بخواهد میتواند با دنبال کردن آن از رسانهها، آن را پیدا کند.
قائم پناه در مورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری در باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف را به مخاطب عام مهم میدانید ابراز داشت: هرکسی در کار خودش تبحر و مهارت دارد وهر مقولهای علم و تخصص خاص خودش را میطلبد. طبیعی است که حوزههای نظری پیرامون رشتهاش را میشناسد و این نظریات سمت و سوهای تفکرات او را جهتدهی و هدایت میکنند تا او اطلاعات مورد نیازش را دریافت کند.
وی ادامه داد: رسانههاهم به خاطرگستردگی و فراگیربودن مخاطبانشان باید کارشناسان متخصصتر و حرفهایتری داشته باشند هرچند که عموم مردم شاید خوشحال نشوند که برنامههای تخصصی تولید شود و دغدغه آن را هم نداشته باشند ولیکن رسانهها باید دل تمامی مخاطبان خود را بدست بیاورند وباید مخاطبانشان را بنحوی تقسیم کنند. مخاطب عام هم میتواند دنبال اطلاعات مورد نیازش برود و استنباط و تجزیه و تحلیلی از آنها بدست آورد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: کسانی که در حوزه رسانهها دستی دارند و در این حیطه مشغولند باید به دنبال مطالعات نظری با آن پیشینه و پیشفرضها و پیش دانستههای مخاطبانشان بروند و با هرچه عمیقتر کاوش کردن در این عرصهها به به سمت مطالعات و تفکرات هرچه عمیقتر وژرفتر بروند.
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