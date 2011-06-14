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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

دادبود:

گلستان از قطبهای گردشگری کشور است

گلستان از قطبهای گردشگری کشور است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان تاکید کرد: گلستان با داشتن آثار تاریخی و گردشگری مهم از قطب های گردشگری کشور به شمار می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر سه شنبه در ستاد آزادسازی حریم برج قابوس افزود: شهرستان گنبدکاووس نیز با وجود دو اثر مهم گنبد قابوس و شهر تاریخی جرجان، به عنوان مهد میراث فرهنگی استان مطرح است، تلاش برای ثبت جهانی این بنای ارزشمند از ضروریات است.

رئیس کارگروه گردشگری گلستان با اشاره به وجود قابلیت های گردشگری در این استان، گفت: با ثبت جهانی گنبد قابوس، گردشگری استان گلستان متحول می شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات آزادسازی حریم گنبد قابوس، یکی از ضوابط الزامی فرآیند ثبت جهانی آن است، یادآور شد: استانداری گلستان تا پایان مرحله ثبت و ارسال پلاک ثبت جهانی این اثر موضوعات مربوطه را پیگیری می کند.
 
معاون عمرانی استانداری گلستان تصریح کرد: این کارگروه حمایت‌های لازمه را از این اثر ارزشمند به عمل آورده و تلاش دارد شهرستان گنبد قابوس را به عنوان یکی از جذابیت‌های ارزشمند گردشگری و تاریخی استان تبدیل کند.
 
وی ادامه داد: با ثبت جهانی گنبد قابوس، این اثر بیش از پیش به جهانیان شناسانده می شود و گردشگران بسیاری برای بازدید ازآن وارد استان و شهرستان گنبد کاووس می شوند که همین بر روند توسعه پایدار این شهرستان تاثیر مثبت می گذارد.
 
دادبود تاکید کرد: با توجه به اینکه سراسر استان گلستان دارای جاذبه های منحصر به فرد و درخور توجه گردشگری است، رویکرد جدی بر این است که استان گلستان، توسعه متوازن و عدالت محور در توسعه و رونق گردشگری داشته باشد.
کد مطلب 1335473

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