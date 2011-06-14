به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر انتصاب غلامرضا حاجی زاده مدیرعامل بانک سرمایه به عنوان مدیرعامل بانک شهر، بانک سرمایه با ارسال جوابیه ای به این خبرگزاری، این خبر را تکذیب کرد: " پیرو درج خبری مبنی بر خالی بودن صندلی مدیرعاملی در بانک سرمایه، ضمن تکذیب این خبر به اطلاع می رساند هیچ گونه تغییر و تحولی در بانک سرمایه صورت نگرفته و جناب آقای حاجی زاده کماکان در سمت خویش در بانک سرمایه مشغول به کار هستند."

مسئولان بانک سرمایه با مراجعه به سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش مدیران شبکه بانکی می توانند از جابه جایی غلامرضا حاجی زاده از مدیرعاملی بانک سرمایه به بانک شهر مطلع شوند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود نام مدیرعامل جدید بانک شهر غلامرضا حاجی زاده ( مدیرعامل بانک سرمایه) درج شده، این در حالی است که در تصویر ذیل جای نام مدیرعامل بانک سرمایه خالی است.