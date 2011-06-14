تجمع بازاریان چهارمحال و بختیاری در حمایت از مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، بازاریان چهارمحال وبختیاری درحمایت ازمردم بی دفاع بحرین در مسجدامام صادق (ع) شهرکرد تجمع کردند.

بازاریان ضمن محکوم کردن حوادث هولناکی که درمناطق اسلامی هرروز اتفاق می افتد و در اعتراض به دامنه جنایات و کشتار مردم بی دفاع بحرین همزمان با نماز ظهر و عصر در مسجد امام صادق (ع) شهرکرد تجمع کردند.

بازاریان شهرکرد دراین مراسم به صدای مظلومیت و ناله کشتارمرد و زن و کودکان بی دفاع لبیک حمایت گفتند وریختن خون هزاران بحرینی، لیبیایی و یمنی وتخریب اماکن مقدس، مساجد توسط پیاده نظام سعودی و دیکتاتور بحرین را اقدامی وقیحانه و ضد انسانی دانستند.

بازاریان چهارمحال وبختیاری دراین حرکت انسان دوستانه ازجامعه جهانی و مدعیان دروغین حقوق بشر خواستند به طور جدی جلوی غارتگری ونسل کشی بی رحمانه وسرکوب مردم مظلوم این منطقه را آنهم با شیوه های ضد انسانی، حمله به خانه های مردم، آدم ربایی، ویران کردن مساجد و اماکن مقدس و اخراج پزشکان و دانشجویان و ورزشکاران را بگیرد.