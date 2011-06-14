به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس فراخوان این جشنواره، مهلت ارسال آثار تا تاریخ 11 تیرماه 90 است و آموزشگاه‌های آزاد سینمایی موظف هستند تا برای شرکت در جشنواره، آثار خود را تا پایان مهلت تعیین شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره ویژه هنرجویان آموزشگاه‌های آزاد سینمایی دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در بخش‌های مسابقه فیلم کوتاه، بازیگری، چهره‌پردازی، گویندگی و دوبلاژ، عکس و فیلمنامه برگزارمی‌شود.

مقررات کامل و فراخوان نخستین جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی کشور در سایت مؤسسه امور جشنواره‌های فیلم به آدرس www.jashnvare.net قابل دسترسی است.

نخستین جشنواره آموزشگاه‌های آزاد سینمایی کشور 20 تیرماه کلید می‌خورد و مراسم پایانی این جشنواره 27 تیرماه برگزار می‌شود.