به گزارش خبرنگار مهر، یحیی زارع قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی مدیران هوا‌شناسی کل کشور که در اداره کل هوا‌شناسی استان قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دهگانه تحول اداری در سازمان هوا‌شناسی کشور اظهار داشت: ‌وظیفه اساسی و عمده سازمان هوا‌شناسی، دیده بانی پارامترهای جوی از سطح پایین تا سطوح فوقانی جو، کنترل، پردازش و تحلیل داده‌ها، تاسیس، تکمیل گسترش و نگهداری شبکه ایستگاه‌های مختلف هوا‌شناسی در سطح کشور و تهیه اطلاعات عمده و زیربنایی در راستای محیط زیست و توسعه پایدار است.



وی ادامه داد: توسعه فن آوری اطلاعات و امکانات ارتباطی و نرم افزاری‌های پیشرفته و نیز ابزارهای سنجش از راه دور و ابزار دقیق اندازه گیری نقش و جایگاه هوا‌شناسی در جهان هم اکنون در کشور به خوبی ارتقاء داده شده است.



مدیر کل هوا‌شناسی قم گفت: سازمان هوا‌شناسی کشور عهده دار تحقیق و شناخت اتمسفر، تبیین و تفسیر جو زمین و قوانین حاکم بر آن، شناسایی، اندازه گیری، پردازش، تجزیه و تحلیل پارامترهای جوی و مدیریت و ارائه نتایج حاصله به منظور کمک به برنامه ریزی و توسعه پایدار، بهبود و افزایش بازدهی موثر در فعالیت‌های کشاورزی، ‌صنعت، دامپروری، آب و آبیاری، حمل و نقل (در بخش‌های هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی) تعدیل مصنوع آب و هوا، راهبردهای عمرانی، اقتصادی و نظامی است.



وی افزود: این امر جز در سایه برنامه ریزی مدون و تحول اداری امکان پذیر نیست به همین منظور برای اولین بار در کشور سازمان هوا‌شناسی کشور اقدام به ایجاد کارگروه علمی برنامه‌های دهگانه تحول اداری با حضور مدیران، صاحب نظران در زمینه مسائل هوا‌شناسی کرده است که این کار گروه به صورت ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد و امروز نیز دومین نشست کارگروه در استان قم تشیکل شده است.



زارع اضافه کرد: مباحث عارضه‌ای که در این کارگروه مورد بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری قرار می‌گیرد عبارت است از برنامه ریزی جهت برنامه‌های تحول اداری در سطح سازمان و ادارات استانی و پیگیری چگونگی اجرای برنامه و ارزیابی عملکرد آن، عارضه یابی برنامه تحول اداری، شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه، تهیه مدل جامعه تحول اداری در هوا‌شناسی، کشف مسایل و مشکلات سازمان هوا‌شناسی، شناسایی آنها و ارائه راهکار جهت برطرف کردن آن در بخش‌های مختلف جهت افزایش بهره وری و تحول در سیستم اداری هوا‌شناسی به منظور دسترسی به اهداف سازمانی و تحقق چشم انداز 1404، تدوین، ‌ترویج و بازنگری نظام پیشنهاد‌ها به عنوان الگوی موفق جهت جلب مشارکت کارکنان، شناسایی مسائل و حل آنها که باعث افزایش تعامل و رضایت کارکنان و راباب رجوع خواهد شد.



مدیر کل هوا‌شناسی بازنگری تشکیلات سازمانی در راستای بهبود راهکارهای انجام امور و کوچک سازی سیستم و ارتقای جایگاه سازمانی را منجر به افزایش بهره وری عنوان کرد و گفت: برنامه‌های تحول اداری در سطوح اداری، ستادی و سازمان مرکزی انجام خواهد شد.



شایان ذکر است احمدی مدیر کل نوسازی و تحول اداری سازمان هوا‌شناسی کشور و و مدیر کل هوا‌شناسی ۱۲ استان قم، مرکزی، فارس، قزوین، ایلام، گلستان، اردبیل، ‌هرمزگان، ‌یزد، ‌سمنان، ‌چهار محال بختیاری و کرمانشاه در دومین جلسه کارگروه تخصصی تحول اداری حضور داشتند که هدف از برگزاری این کارگروه بررسی تحول اداری و برنامه‌های دهگانه تحول در سازمان هوا‌شناسی کشور بود.