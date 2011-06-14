دوربین بانک سارقان 500 میلیونی را به پلیس معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کشوری در خصوص دستگیری زن و مرد سارق منزل گفت: در پی وصول یک فقره پرونده مبنی بر سرقت منزل از کلانتری 26 کرمانشاه به آگاهی انتظامی استان ، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران شعبه 1 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان داشت : در تحقیقات بعمل آمده از شاکی مشخص شد در مدتی که وی در مسافرت بوده است منزلش مورد سرقت قرار گرفته و اموالی از جمله چند سرویس طلا به ارزش 450 میلیون ریال ، مقداری وجه نقد ، دسته چک و ... بسرقت رفته است.



وی ادامه داد : ماموران در خلال تحقیقات خود دریافتند 3 فقره از چک های شاکی هر کدام به مبلغ 17 میلیون ریال با استفاده از اسناد هویتی وی که بسرقت رفته بود از بانک وصول شده است ، که بلافاصله ماموران به شعبه بانکی ذکر شده اعزام و با بازبینی تصاویر دوربین مداربسته متهم را شناسایی کردند .



سردار کشوری افزود : سرانجام پس از مدتی کار اطلاعاتی و پلیسی ویژه ، متهم در حالیکه قصد وصول یک فقره از چک های مسروقه را داشت دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد .



وی در ادامه اظهار داشت : متهم که در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود ، در بازجویی های فنی و تخصصی بعمل آمده لب به اعتراف گشود و علاوه بر سرقت مذکور ، از یک فقره سرقت منزل دیگر نیز پرده برداشت .



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه گفت : در این رابطه با توجه با اعتراف متهم 4 نفر مالخر از جمله 3 طلا فروش مالخر دستگیر و به بزه انتسابی مبنی بر خرید اموال مسروقه اعتراف کردند .



سردار کشوری افزود : ماموران با بازبینی تصاویر دوربین مداربسته مغازه های طلافروشی مشاهده کردند هنگام فروش طلاهای مسروقه ، زنی جوان متهم را همراهی می کرده است ، که بلافاصله وی که خود را نامزد متهم معرفی می کرد دستگیر و به همکاری با متهم در فروش اموال مسروقه اعتراف کرد .



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد : زن و مرد جوان با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند .



گفتنی است ، با پیگیری ماموران کلیه اموال مسروقه به ارزش 500 میلیون ریال کشف و تحویل مالباختگان شد .