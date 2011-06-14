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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

دوربین بانک سارقان 500 میلیونی را به پلیس معرفی کرد

دوربین بانک سارقان 500 میلیونی را به پلیس معرفی کرد

مردی که در دو سرقت منزل اموالی به ارزش 500 میلیون ریال به سرقت برده و با همکاری زنی جوان به فروش رسانده بود، با کمک تصاویر دوربین مدار بسته بانک هنگام وصول چک مسروقه شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کشوری در خصوص دستگیری زن و مرد سارق منزل گفت: در پی وصول یک فقره پرونده مبنی بر سرقت منزل از کلانتری 26 کرمانشاه به آگاهی انتظامی استان ، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران شعبه 1 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.

 فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان داشت : در تحقیقات بعمل آمده از شاکی مشخص شد در مدتی که وی در مسافرت بوده است منزلش مورد سرقت قرار گرفته و اموالی از جمله چند سرویس طلا به ارزش 450 میلیون ریال ، مقداری وجه نقد ، دسته چک و ... بسرقت رفته است.

وی ادامه داد : ماموران در خلال تحقیقات خود دریافتند 3 فقره از چک های شاکی هر کدام به مبلغ 17 میلیون ریال با استفاده از اسناد هویتی وی که بسرقت رفته بود از بانک وصول شده است ، که بلافاصله ماموران به شعبه بانکی ذکر شده اعزام و با بازبینی تصاویر دوربین مداربسته متهم را شناسایی کردند .


سردار کشوری افزود : سرانجام پس از مدتی کار اطلاعاتی و پلیسی ویژه ، متهم در حالیکه قصد وصول یک فقره از چک های مسروقه را داشت دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد .

وی در ادامه اظهار داشت : متهم که در ابتدا منکر هرگونه سرقت بود ، در بازجویی های فنی و تخصصی بعمل آمده لب به اعتراف گشود و علاوه بر سرقت مذکور ، از یک فقره سرقت منزل دیگر نیز پرده برداشت .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه گفت : در این رابطه با توجه با اعتراف متهم 4 نفر مالخر از جمله 3 طلا فروش مالخر دستگیر و به بزه انتسابی مبنی بر خرید اموال مسروقه اعتراف کردند .

سردار کشوری افزود : ماموران با بازبینی تصاویر دوربین مداربسته مغازه های طلافروشی مشاهده کردند هنگام فروش طلاهای مسروقه ، زنی جوان متهم را همراهی می کرده است ، که بلافاصله وی که خود را نامزد متهم معرفی می کرد دستگیر و به همکاری با متهم در فروش اموال مسروقه اعتراف کرد .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد : زن و مرد جوان با دستور مقام قضایی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند .

گفتنی است ، با پیگیری ماموران کلیه اموال مسروقه به ارزش 500 میلیون ریال کشف و تحویل مالباختگان شد .
کد مطلب 1335513

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