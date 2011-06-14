بیماری ناشناخته بلای جان نظامیان رژیم اشغالگر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری اعلام کردند: 150 نظامی اسرائیلی در یک موسسه مهندسی نظامی در جنوب سرزمینهای اشغالی به یک بیماری معده ای ناشناخته مبتلا شده اند.

این منابع افزودند: تیم پزشکی داخل این موسسه نظامی با شروع کار درمان، به دنبال شناسایی سبب انتشار این بیماری و نوع آن است.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایات مستمر علیه فلسطینی ها و به شهادت رساندن آنها به قوانین و معاهدات بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر توجهی نمی کنند. اشغالگران قدس مورد حمایت گسترده غربی ها از جمله آمریکایی ها قرار دارند و با تکیه بر حمایتهای آنها، هولناک ترین جنایات را علیه مردم فلسطین مرتکب می شوند.