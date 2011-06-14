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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

رسانه ها خبر دادند:

بیماری ناشناخته بلای جان نظامیان رژیم اشغالگر قدس

بیماری ناشناخته بلای جان نظامیان رژیم اشغالگر قدس

برخی منابع خبری از ابتلای تعداد زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به یک بیماری ناشناخته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه محیط، منابع خبری اعلام کردند: 150 نظامی اسرائیلی در یک موسسه مهندسی نظامی در جنوب سرزمینهای اشغالی به یک بیماری معده ای ناشناخته مبتلا شده اند.

این منابع افزودند: تیم پزشکی داخل این موسسه نظامی با شروع کار درمان، به دنبال شناسایی سبب انتشار این بیماری و نوع آن است.

شایان ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایات مستمر علیه فلسطینی ها و به شهادت رساندن آنها به قوانین و معاهدات بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر توجهی نمی کنند. اشغالگران قدس مورد حمایت گسترده غربی ها از جمله آمریکایی ها قرار دارند و با تکیه بر حمایتهای آنها، هولناک ترین جنایات را علیه مردم فلسطین مرتکب می شوند.

کد مطلب 1335541

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