به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به این شرح است: خرسندم صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت پیروزی ارزشمند حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر پارلمانی کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه بیان نمایم.

اعتقاد راسخ دارم مسیر کنونی، روند مثبت مراودات برادرانه فی ما بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکیه را در ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و همکاریهای منطقه ای و بین المللی پرشتاب تر خواهد کرد.

در همین راستا مایلم بر اراده مجلس شورای اسلامی جهت توسعه و گسترش مراودات برادرانه فی ما بین و منافع مشترک دو ملت مورد تاکید قرار دهم .