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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

مجهز شدن روحانیت به علوم روز یک ضرورت است

مجهز شدن روحانیت به علوم روز یک ضرورت است

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند با تاکید بر ارتقا آگاهی و بصیرت جامعه روحانیت از اهداف دشمنان، گفت: مجهز بودن جامعه روحانیون به علوم روز از راهکارهای مقابله با دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر سه شنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون خراسان جنوبی، اظهار داشت: روحانیت در برابر هر بحرانی به برنامه، پشتیبانی، امکانات و ساماندهی نیاز دارد. 

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در جوامع اسلامی، عنوان کرد: دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی درصدد تضعیف ولایت فقیه هستند که در این راستا جامعه روحانیت باید در جهت ارتقای آگاهی و بصیرت خود اقدام کند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه امروز جامعه روحانیت باید به آسیب های دین توجه کند، افزود: یکی از این آسیب ‌ها عدم تعمق معارف دین است.

وی با اشاره به کثرت مجموعه معارف دینی و قرآنی و فرهنگ اهل بیت، اظهار داشت: متاسفانه گاهی در محافل دینی و قرآنی داستان بیان می شود که این امر نشان از تعمیق معارف در جامعه دارد.

امام جمعه بیرجند در پایان یادآور شد: در محافل قرآنی مباحثی همچون معاد، توحید و نبوت که اصول دین هستند به دلیل غیرتقلیدی بودن مطرح نمی شوند و این امر باعث می شود که به فروع دین نیز توجه نشود که این خود زمینه ساز بسیاری از آسیبها است. 

کد مطلب 1335548

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