فصول عمرانی بودجه سال جاری 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین تابش فرد قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این افزایش بودجه که در حدود دو برابر سال‌ گذشته است در بخش‌های مختلفی از قبیل حمل و نقل، یارانه بلیت و سایر فصولی که مربوط به مباحث شهرداری‌ها است که اعمال شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح‌های عمرانی بزرگی در سطح کشور در حال اجراست، در همین راستا شاهد افزایش چشمگیر بودجه عمرانی در سال‌جاری هستیم.

تابش فر در خصوص نحوه نظارت بر هزینه‌کرد این اعتبارت افزود: نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبار کاملاً مشخص است و در مباحثی همچون تبصره 2 ماده 39 در رابطه با سوخت و یا در ارتباط با دوازده در هزار گمرکی و با توجه به شاخص‌های قانونی توزیع می‌شود و این بدین معنی است که قانون تعیین کرده است که این هزینه‌ها باید بر مبنای چه شاخصی بین شهرداری‌های سراسر کشور توزیع شود.



مدیرکل امور شورا و شهرداری‌های وزارت کشور با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در بحث بودجه عمرانی امسال، شکوفایی پروژه‌های عمرانی است ادامه داد: اکثر این اعتبارات، مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه زیربنایی از قبیل راه، سدسازی و پروژه‌های زیرساخت است که چه در بخش مسکن و چه در بخش عمران‌شهری، همه فصول عمران را شامل می‌شود.



تابش‌فر با اشاره به اینکه چهار هزار میلیارد تومان فاینانس در بخش حمل و نقل عمومی کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، گفت: همچنین 8 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت با ساز و کار مربوط به خود در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.

