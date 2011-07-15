"ریو دوژانیرو" دروازه صلح و دوستی جهان/ حضور ایران در شش رشته

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های نظامیان جهان زیر نظر شورای بین المللی ورزش‌های نظامیان جهان تاکنون چهار دوره خود را در کشورهای ایتالیا (دوبار)، کرواسی و هند سپری کرده و این بار "ریودوژانیرو" برزیل از 25 تیرماه تا 2 مردادماه میزبان پنجمین دوره آن است.

درحالی این بار یک کشور از آمریکای جنوبی میزبان این مسابقات است که برگزار کنندگان بیش از پیش بر شعار صلح و دوستی میان کشورها تاکید دارند. در این مسابقات بیش از 6 هزار ورزشکار از بیش از 100 کشور جهان مسابقه داده و 2 هزار داور رقابت‌های آنها را قضاوت خواهند کرد.

پنجمین دوره این مسابقات در رشته های شنا، دوومیدانی، اسب سواری، پنج‌گانه مدرن، سه‌گانه، قایقرانی، والیبال، فوتبال، والیبال ساحلی، پنج‌گانه هوانوردی، پنج گانه نظامی، پنج گانه دریانوردی، تیراندازی، دوی صحرانوردی، جهت یابی، جودو، تکواندو ، بوکس و شمشیربازی برگزار خواهد شد که کشورمان تنها در شش رشته که بیشترین شانس را برای کسب مقام و عنوان دارد در دیدارها حضور پیدا خواهد کرد.

نگاهی به کاروان اعزامی کشورمان به این بازی‌ها:

کاروان کشورمان برای شرکت در این رقابت‌ها با ترکیبی متفاوت‌تر از دوره‌های قبل راهی برزیل شد. این بار ورزشکاران در رشته‌های تکواندو، تیراندازی، دوومیدانی، جودو و جهت یابی راهی مسابقات خواهند شد. والیبال هم تنها رشته تیمی است که در این رقابت‌ها حاضر خواهد بود. به این ترتیب ایران این بار با ورزشکاران 6 رشته یکی از بزرگترین کاروان‌ها را راهی این مسابقات خواهد کرد. ایران در تمامی این رشته ها سابقه حضور در مسابقات جهانی را دارد.

اعزام تیم در قالب سه گروه از کشورهای امارات و آلمان از 20 تیرماه آغاز می‌شود. تیم‌های ایران در مجموع از چهار دوره برگزاری مسابقات نظامیان جهان که به نوعی به عنوان المپیک ارتش‌های جهان در بین ورزشی‌های کشورمان معروف است تنها در سه دوره آن شرکت کرده‌اند.

کسب مقام قهرمانی والیبال، نایب قهرمانی تکواندو و سومی جودو در این رقابت‌ها از جمله شاخص‌ترین نتایج ورزشکاران شرکت کننده ایران در مسابقات ارتش‌های جهان است.

تیم والیبال نظامیان کشورمان این بار هم قصد دارد برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات برزیل شرکت کند. تیم دوومیدانی با ترکیبی از ورزشکاران مطرح دوومیدانی که برخی از آنها مدال‌های آسیایی را از آن خود دارند در این رقابت‌ها حاضر می شود و هرچند سطح این رقابت‌ها بالاتر از آسیاست اما امیدوارند بتوانند همچون مسابقات تک رشته‌ای قهرمانی جهان به مدال دست یابند.

تیراندازی سومین رشته کشورمان در این مسابقات است. این تیم با بهره از یک ورزشکار المپیکی (الهه احمدی) امیدوار است بتواند نتایج بهتر از دوره‌های قبل را بدست آورد هرچند که سطح مسابقات تیراندازی ارتش‌های جهان از سطح مسابقات جام‌های جهانی بالاتر است.

تیم تکواندو برای حفظ عنوان نایب قهرمانی جهان راهی برزیل می شود و امیدوار است با توجه به افزایش ظرفیت این رشته در دو سال گذشته بتواند به عنوان قهرمانی جهان هم دست یابد. اما ورزشکاران جودو متاثر از شرایط کشور تنها با امید تکرار عنوان دوره قبل شان و ایستادن بر روی سکو راهی این مسابقات می شوند.

اما آخرین رشته کاروان ایران جهت یابی است. ایران در این رشته پیشینه خاصی ندارد و با وجود اینکه یکی از رشته‌های تخصصی نظامی است تلاش دارد تا بتواند تنها شرایط خود را در سطح جهانی بهبود بخشد.

پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان (المپیک) از 25 تیرماه تا 2 مرداد ماه در "ریودوژانیرو" برزیل برگزار می شود.