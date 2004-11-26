مسئولان سازمان از مناظره فرار مي كنند/ به خاطر حفظ آبروي كشور از تماس با مقامات IOC صرفنظر كردم

مصطفي هاشمي طباء دبير كل سابق كميته ملي المپيك با بيان مطلب فوق به خبرنگار"مهر" افزود : با وجود ارتباط خوبي كه با مقامات و مسئولان كميته بين المللي المپيك داشتم هرگز از اين موقعيت براي نظارت بر انتخابات كميته بين المللي المپيك استفاده نكردم چرا كه اين امر مي توانست آبروي ورزش كشور در سطح بين المللي را خدشه دار كند و با وجود تمامي اعمال نظرهايي كه در اين زمينه صورت گرفت تنها به خاطر حفظ آبروي كشور از انعكاس اين مسائل به IOC اجتناب كردم .

هاشمي طباء در مورد لغو سمت اجرايي اش در كميته بين المللي المپيك اظهار داشت : عليرغم اظهارات مسئولان سازمان تربيت بدني تاكنون چنين موردي به بنده ابلاغ نشده است .

وي در مورد از دست رفتن چنين كرسي با ارزشي در كميته بين المللي المپيك خاطر نشان كرد : زماني كه ما بفكر حفظ كرسي هاي بين المللي نيستيم انتظار داريم ديگران به فكر ما باشند . كشور ما سالها براي عضويت در هيات اجرايي IOC انتظار كشيده بود و مي توانست با كمي تدبير اين موقعيت براي ايران همچنان حفظ شود ولي زماني كه خودمان عالما و عامدا تلاش مي كنيم تا با انتخاباتي فرمايشي چنين كرسي هايي را از دست بدهيم ديگر نبايد از اين موضوع احساس زيان و خسران كنيم .

رئيس سابق كميته ملي المپيك در مورد ارزيابي اش از نتايج مباحث مطرح شده از سوي كميسيون ورزش مجلس پيرامون بررسي ابهامات موجود در زمينه انتخابات كميته ملي المپيك اظهار داشت : اساسا مجلس مي تواند در هر زمينه اي به تحقيق و تفحص بپردازد و جلسه مذكور هم بمنظور رفع ابهامات و شائبه هايي كه در اين زمينه وجود داشت برگزار شد كه خود اعضاي محترم كميسيون ورزش بايد در مورد اقناع شدنشان اظهار نظر كنند .

وي افزود : مسائل مطرح شده براي بنده تازگي نداشت و تنها تاكيدي بر اظهارات گذشته بود .

وي در مورد لزوم برگزاري چنين جلسه اي از سوي مجلس تصريح كرد : بنده نمي توانم در مورد لزوم چنين جلسه اي اظهار نظر كنم و تنها بدليل دعوتي كه براي حضور در اين جلسه داشتم در آن شركت كردم .

هاشمي طباء در پاسخ به اين سئوال كه چرا از مسئولان سازمان تربيت بدني در اين جلسه حضور نداشتند يادآور شد : تصور مي كنم آقايان پس از انتخابات كميته ملي المپيك نمي خواهند با ما رو در رو شوند و به همين خاطر همواره از مناظراتي اين چنيني فرار مي كنند و تلاش مي كنند بصورت يكطرفه در مورد اين مسائل اظهار نظر كنند .



