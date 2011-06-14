توصیه های پلیس آگاهی پایتخت برای مقابله با کلاهبرداران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه طمع قربانی ، یک فرصت مناسب برای کلاهبرداران است ،اظهار داشت : شهروندان پایتخت نشین می توانند با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیسی ضمن شناسایی به موقع افراد کلاهبردار، فرصت ارتکاب جرم را از آنان بگیرند و باعث کاهش وقوع جرایم کلاهبرداری شوند .

اکثر کلاهبرداران ، معمولا دارای ظاهری آراسته ، شیک پوش ، ولخرج و خوش برخورد می باشند ، تا بتوانند طعمه خود را بدام بیاندازند .

شهروند گرامی در صورت برخورد با افرادی که در ازای دریافت پول ، وعده کار یا دادن کارت پایان خدمت ، معافیت ، گذرنامه ، ویزا ، گواهینامه و حل مشکلات انتظامی با جعل و تزویر ، طعمه خود را به دام می اندازند هوشیار باشید و آنان را شناسایی کنید .

قبل از خرید اتوموبیل از سرقتی نبودن آن اطمینان حاصل نمایید و جهت بررسی موضوع به اداره آگاهی مراجعه کنید .

در صورت انجام معاملات ملکی قبل از تنظیم سند جهت جلوگیری از کلاهبرداری موارد ذیل را رعایت کنید :

-استعلام از بانک جهت در رهن نبودن ملک .

- استعلام از شهرداری جهت بررسی پایان کار و عوارض شهرداری و ...

- مراجعه به محل و مطابقت ملک با سند .

- استعلام از اداره مالیاتی و دارایی .

-استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک .

- آگاهی از وجود خارجی شرکت ، بنگاه ، شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده .

در معاملات چناچنچه افراد به جای وجه نقد ، چک دیگران را به شما می دهند نسبت به ارایه دهنده چک شناخت کامل داشته باشید و وضعیت حساب او را از بانک مربوطه استعلام کنید .

از پرداخت وجه نقد تحت عنوان مشارکت یا مضاربه به افراد ناشناس خودداری کنید .

به لحاظ درج آگهی های مختلف از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در جراید به آنها اعتماد نکنید و قبل از واریز یا پرداخت هر گونه وجه یا انعقاد قرارداد از صلاحیت صاحبان آگهی مطمئن شوید .

ضمانت افرادی را که نمی شناسید ، تقبل نکنید .

در انجام معاملات ، تنها به وجود آرم نامه ها اکتفا نکنید ، چرا که ممکن است سر برگ ادارات توسط افراد شیاد به سرقت رفته یا جعل شده باشد .

مراقب شرکت هایی که با شیوه قرعه کشی فروش قسطی کالا ( خودرو، موتور سیکلت) اقدام به جمع آوری وجوه نقد می کنند ، باشید ؛ در صورت برخورد با چنین موضوعاتی بدون آگاهی برخورد نکنید و با افراد مطلع و خبره در این رابطه مشورت نمایید .