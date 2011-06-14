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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

توصیه های پلیس آگاهی پایتخت برای مقابله با کلاهبرداران

توصیه های پلیس آگاهی پایتخت برای مقابله با کلاهبرداران

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ برای پیشگیری از کلاهبرداری نکته هایی را به شهروندان تهرانی توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه طمع قربانی ، یک فرصت مناسب برای کلاهبرداران است ،اظهار داشت : شهروندان پایتخت نشین می توانند با رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیسی ضمن شناسایی به موقع افراد کلاهبردار، فرصت ارتکاب جرم را از آنان بگیرند و باعث کاهش وقوع جرایم کلاهبرداری شوند .

اکثر کلاهبرداران ، معمولا دارای ظاهری آراسته ، شیک پوش ، ولخرج و خوش برخورد می باشند ، تا بتوانند طعمه خود را بدام بیاندازند .
 
 شهروند گرامی در صورت برخورد با افرادی که در ازای دریافت پول ، وعده کار یا دادن کارت پایان خدمت ، معافیت ، گذرنامه ، ویزا ، گواهینامه و حل مشکلات انتظامی با جعل و تزویر ، طعمه خود را به دام می اندازند هوشیار باشید و آنان را شناسایی کنید .
 
 قبل از خرید اتوموبیل از سرقتی نبودن آن اطمینان حاصل نمایید و جهت بررسی موضوع به اداره آگاهی مراجعه کنید .
 
 در صورت انجام معاملات ملکی قبل از تنظیم سند جهت جلوگیری از کلاهبرداری موارد ذیل را رعایت کنید :
-استعلام از بانک جهت در رهن نبودن ملک .
- استعلام از شهرداری جهت بررسی پایان کار و عوارض شهرداری و ...
- مراجعه به محل و مطابقت ملک با سند .
- استعلام از اداره مالیاتی و دارایی .
-استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک .
- آگاهی از وجود خارجی شرکت ، بنگاه ، شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده .
 
 در معاملات چناچنچه افراد به جای وجه نقد ، چک دیگران را به شما می دهند نسبت به ارایه دهنده چک شناخت کامل داشته باشید و وضعیت حساب او را از بانک مربوطه استعلام کنید .
 
 از پرداخت وجه نقد تحت عنوان مشارکت یا مضاربه به افراد ناشناس خودداری کنید .
 
 به لحاظ درج آگهی های مختلف از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در جراید به آنها اعتماد نکنید و قبل از واریز یا پرداخت هر گونه وجه یا انعقاد قرارداد از صلاحیت صاحبان آگهی مطمئن شوید .
 
 ضمانت افرادی را که نمی شناسید ، تقبل نکنید .
 
 در انجام معاملات ، تنها به وجود آرم نامه ها اکتفا نکنید ، چرا که ممکن است سر برگ ادارات توسط افراد شیاد به سرقت رفته یا جعل شده باشد .
 
 مراقب شرکت هایی که با شیوه قرعه کشی فروش قسطی کالا ( خودرو، موتور سیکلت) اقدام به جمع آوری وجوه نقد می کنند ، باشید ؛ در صورت برخورد با چنین موضوعاتی بدون آگاهی برخورد نکنید و با افراد مطلع و خبره در این رابطه مشورت نمایید .
کد مطلب 1335592

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