به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از سی کشاورز نمونه ساوجبلاغی ظهر سه شنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در هشتگرد استان البرز برگزار شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ در این مراسم که در کانون شهید مطهری شهر هشتگرد برگزار شد، گفت: سه نفر از برگزیدگان این شهرستان در سطح استان البرز به عنوان کشاورز نمونه معرفی شده اند.

محمد تاج الدینی ادامه داد: بخش کشاورزی و دامپروری این شهرستان، ده هزار نفر بهره بردار دارد ضمن اینکه 21 تا 28 خرداد به عنوان هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.



محمد اسحاقی به عنوان کشاورز نمونه در سطح ملی معرفی شد



وی عنوان کرد: محمد اسحاقی از کشاورزان برتر ساوجبلاغی هم به عنوان کشاورز نمونه در سطح ملی معرفی شده است.

این مسئول اظهار داشت: این کشاورز در زمینه پرورش مرغ تخم گذار و تولید تخم مرغ در این شهرستان فعالیت می کند.



رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ اضافه کرد: این شهرستان با 30 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی، 100 هکتار گلخانه و تولید 300 هزار تن میوه، مرکز اصلی تولیدات کشاورزی و دامی استان البرز است.



وی یادآور شد: در هفته جهاد کشاورزی 20 طرح با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد تومان در ساوجبلاغ به بهره برداری رسیده است.

این مسئول افزود: طبق بررسی های صورت گرفته، این طرحها برای دو هزار و 600 نفر اشتغال دائم ایجاد کرده که این امر بسیار مطلوب است و باید تداوم داشته باشد.