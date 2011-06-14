پیش بینی ارائه 42 خدمت توسط کارت ملی هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح سیستم صدور شناسنامه مکانیزه بزرگسال در آزادشهر افزود: صدورکارت ملی هوشمند کلید ورود به دروازه الکترونیک است.

دبیر شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان به صدور شناسنامه بزرگسال اشاره کرد و گفت: با این امر یک نوع غربال گری صورت می گیرد و فرمایش معظم له محقق می شود.

ابوترابی به قابلیت های شناسنامه مکانیزه اشاره و اضافه کرد: کلیه کارهای آن به صورت تمام الکترونیکی و از امنیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل ثبت احوال استان به مصوبات سفر ریاست محترم جمهور اشاره کرد و گفت: آرشیو الکترونیک اسناد، صدور کارت ملی هوشمند و ایجاد نمایندگی در بخش های فاقد اداره از جمله مصوبات است.

سیستم صدور شناسنامه مکانیزه بزرگسال شهرستان آزادشهر با صدور شناسنامه پدر دو شهید افتتاح شد.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.