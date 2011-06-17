به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قدیری نژاد با اشاره به تدوین طرح جامع مقابله با آلودگی های نفتی در اسکله های نفتی بوشهر، گفت: در حال حاضر دو اسکله نفتی فجر و شهید تندگویان در محدوده استان بوشهر فعال است.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر با تاکید بر اینکه مهمترین ماموریت این دو اسکله نفتی سوخت رسانی به شناورها، تخلیه و بارگیری فرآورده های مختلف نفتی است، تصریح کرد: به طور متوسط روزانه چندین فروند نفتکش، شناورهای تجاری، باربری و مسافری برای تامین سوخت و یا تخلیه و بارگیری محصولات نفتی در این اسکله های پهلوگیری می کنند.

وی با اعلام اینکه بر این اساس به منظور کاهش آلودگی های نفتی و جلوگیری از هر گونه نشت نفت به دریا، با مشارکت بخش خصوصی طرح جامع زیست محیطی این اسکله های نفتی تدوین شده است، اظهار داشت: با اجرای این دستور العمل و نقشه راه زیست محیطی امکان اجرای راهکارهای جدید به منظور کاهش آلودگی ها و جلوگیری از انتشار فرآورده های نفتی به خلیج فارس فراهم می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه این طرح جامع مورد موافقت و تائید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم قرار گرفته است، بیان کرد: با تدوین این طرح یک دستور العمل و شرح وظایف جدید برای مقابله با آلودگی های نفتی در دستور کار قرار می گیرد.

قدیری نژاد در پایان ظرفیت پهلوگیری کشتی ها در اسکله های نفتی بوشهر را 10 تا 35 هزار تن عنوان کرد و افزود: منطقه بوشهر به عنوان اولین منطقه ساحلی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران این طرح را پیاده‌سازی کرده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح اقتضایی مبارزه با آلودگی نفتی در دریا را با استفاده از خدمات بخش خصوصی اجرا کرده است. این طرح که جز الزامات سازمان بنادر و دریانوردی بوده که مناطق ساحلی را مکلف به داشتن طرح می کند.

در این طرح اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود فرآورده های نفتی به دریا، جلوگیری از آلودگی دریا و همچنین چگونگی عملیات کنترل و جمع‌آوری فرآورده از سطح آب دریا را مورد بررسی قرار می دهد.