شهر الکترونیک به صورت آزمایشی در رباط کریم و پرند ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در مراسم افتتاح همزمان 10 هزار و 692 واحد مسکن مهر در استان تهران که ظهر سه شنبه در شهر جدید پرند برگزار شد، افزود: تمام مسئولان و دست اندرکاران قبول دارند مجتمع های مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر تحویل می شود، نیازمند پشتیبانیهایی در بخشهای حمل و نقل، آموزش و پرورش و خدمات بانکی و درمانی است.

وی به اجرای طرح دولت الکترونیک در دو استان سمنان و کهکیلویه و بویراحمد، از استاندار تهران خواست تا نظام فناوری اطلاعات به منظور خدمات رسانی الکترونیک به مردم در رباط کریم و پرند به طور آزمایشی اجرا شود.

انتقال پایتخت در عمل آغاز شده است

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع انتقال پایتخت از تهران به مکان دیگر، 15 سال مطرح است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه عالی دفاع درباره آن بحث می شود.

وی افزود: این طرح موافقان و مخالفانی دارد و موافقان، برخی مناطق کشور را نیز برای جایگزین شدن تهران نام می برند.

این مسئول بیان داشت: اعتقاد من این است که انتقال پایتخت در عمل آغاز شده است؛ زیرا وقتی وزیر مسکن و شهرسازی اعلام می کند که مسکن مهر در چهار نقطه پرند، ساوجبلاغ ، پردیس و اندیشه ساخته می شود، به این معناست که شهر تهران ظرفیت ساختن مسکن را ندارد.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر این در فرایندی خود به خود، باید بخشی از جمعیت تهران به مناطق یاد شده منتقل شوند و شهر جدید پرند واجد ویژگیهای مطلوب برای انتقال جمعیت تهران به این منطقه است.

وی ادامه داد: بناهای دست ساز با مهندسی ایرانی و بر اساس اصول و ضوابط فنی، شرایط مطلوبی را برای سکونت در این شهر به وجود آورده است.

شهر گردشگران با 50 درصد پیشرفت در دست ساخت است

نوروزی اظهار داشت: شهر گردشگران نیز با دو هزار هکتار وسعت و 50 درصد پیشرفت در دست ساخت است.

وی افزود: مجلس مصوب کرده است که شهرهای جدید و پیشرفته دارای زیرگذر ارتباطی شوند و تمام سامانه ها و امکانات آنها در یک زیرگذار قرار گیرند.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس همچنین بر ضرورت تکمیل بخش های خدمات رسانی شهر جدید پرند از جمله آموزش و پرورش، امنیت، آب، برق، گاز و مخابرات تأکید کرد.

نوروزی در پایان از استاندار تهران خواست تا به موضوع اختلاف بین شهر جدید پرند و یک ارگان نظامی نیز رسیدگی کند.