اگر اداره تئاتر تعطيل شود خانه نمايش هم تعطيل مي شود

"جواد تولمي" مسوول روابط عمومي تالارخانه نمايش كه به تازگي در ساختمان اداره تئاترراه اندازي شده است، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" ، ضمن بيان مطلب فوق تصريح كرد: ساخت يك سالن تئاتر در اين شرايط بين 2 تا 10 سال به طول مي انجامد. بنابراين اگر اداره تئاتر تعطيل شود خانه نمايش نيز تعطيل خواهد شد.



تولمي هزينه ساخت و راه اندازي مجدد خانه نمايش را بالغ بر 35 ميليون تومان دانست و تصريح كرد: براي راه اندازي اين تالار ، مجهز ترين دستگاههاي صوتي و نوري خريداري شده است.



وي افزود: ما براي اجراي اين تالار تا پايان سال 82 برنامه ريزي كرده ايم و طي اين سه ماه كه خانه نمايش آغاز به كار كرده است ، ميزبان چهار نمايش بوده و قرار بود سه ماه ديگر پايان سال نيز در اين تالار 4 نمايش ديگر اجرا شود كه با تعطيلي اداره تئاتر طبيعي است كه اين نمايشها نمي توانند اجرا شوند.



مسوول روابط عمومي خانه نمايش متذكر شد: ما تازه توانسته بوديم مخاطب خاص خود را جذب كنيم وبه تازگي چيزي در حدود 20 تا 25 تلفن طي روز از متقاضيان اطلاعات در باره برنامه هاي خانه نمايش داريم.



وي افزود: همچنين قرار بود در سال جديد پس از برگزاري جشن خانه نمايش ، برنامه هاي جديد اين تالار را عملي كنيم . يكي از اين برنامه ها موضوعي وخاص كردن اجراهاي تالار خانه نمايش بر اساس طرح مركز هنرهاي نمايشي كه قرار بود در تالار هاي ديگر هم عملي شود، است.



تولمي با اشاره به اين مطلب كه خانه نمايش و اداره تئاتر در گذشته جايگاه معتبر براي پيشكسوتان و هنرمندان تئاتر بوده است، متذكر شد : اداره تئاتر پايگاهي براي اين افراد ومحلي مناسب جهت پيوند نسل جديد و قديم تئاتر كشور است نبايد اين پايگاه از بين برود.



مسوول روابط عمومي تالار خانه نمايش با اشاره به تمرين بيشتر گروه هاي تئاتري در اداره تئاتر تصريح كرد : در اين مكان علاوه بر گروه هاي جشنواره فجر ، گروه هاي جشنواره تئاتر دانشجويي ، ماه ، استاني ، دفاع مقدس، فرهنگسراها، ايران زمين، طنز اصفهان، برخي از اجراهاي تالار مولوي ، هنر، سنگلج، و فرهنگسراهاي تهران تا ساعت 12 شب تمرين كرده و مي كنند. در صورت نبود اداره تئاتر ، نه بام تئاتر شهر مي تواند جوابگوي اين همه گروه باشد و نه تالارها و سالنهاي چند منظوره شهرداري. بنابراين همه ارگانها نسبت به اداره تئاتر دين دارند و بايد در اين شرايط از آن دفاع كنند تا جلوي مهجوريت ومحدوديت هنر تئاتر را بگيرند.