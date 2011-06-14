به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نقوی زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش دوچرخه سواری تحت عنوان "حرکت از کلان‌شهرهای آلوده به آسمان آبی شهرهای جدید" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توافقی که بین فدارسیون دوچرخه سواری، سازمان تربیت بدنی و وزارت مسکن و شهرسازی صورت گرفته است این همایش قرار است در سراسر کشور برگزار شود.



وی تصریح کرد: مسیر این همایش از شهرهای بزرگ مثل مشهد آغاز شده و به شهرهای جدید همچون بینالود نیز منتهی می شود که خراسان رضوی اولین شروع کننده همایش "حرکت از کلان‌شهرهای آلوده به آسمان آبی شهرهای جدید" در سطح کشور است.



نقوی زاده با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش معرفی شهرهای جدید است، گفت: یکی از اهدافی که ما در این زمینه دنبال می کنیم شناساندن شهرهای جدید است چرا که مردم باید بیش از پیش با این شهرها آشنا شوند، ضمن اینکه مسئله فرهنگ سازی و توجه به ورزش های عمومی نیز از دیگر اهداف است.



وی در تشریح چگونگی برگزاری این همایش در مشهد گفت: صبح پنجشنبه هفته جاری که مصادف است با ولادت امیر المومنین علی علیه السلام این برنامه از میدان پارک ملت مشهد شروع می شود و مقصد آن شهر جدید بینالود است که در پایان این همایش به نفرات برتر جوایزی داده می شود.



مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود افزود: جمع برآوردی که برای این همایش پیش بینی شده است مبلغ یکصد میلیون ریال است که شامل جوایز و مسائل جانبی است.



نقوی زاده یادآور شد: همچنین قرار است دوچرخه سواران هفت باشگاه در این تور حضور داشته باشند.



مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود اظهار داشت: عموم مردم می توانند در این همایش شرکت کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم، ضمن اینکه امیدوارم در ادامه بتوانیم این همایش به خوبی برگزار شود تا در آینده نیز این راه را ادامه دهیم.