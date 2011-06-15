آیت الله سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویژگیهای نهج البلاغه اظهار داشت: نهج البلاغه ویژگیهای متعددی دارد یکی از ویژگهای مهم که در درجه اول قرار می گیرد این است که این خطبه ها و نامه ها در دوران حکومت و خلافت ظاهری حضرت امیر(ع) صادر شده است.

وی افزود: امام اول شیعیان در آن زمان در رأس حکومت بود و برای فرمانداران، فرماندهان و مسئولان مختلف نامه می نوشتند و دستور صادر می کردند. نهج البلاغه با سایر متون حدیث تفاوت دارد این دستورات امروزه برای جامعه اسلامی و هرجامعه ای که می خواهد براساس حق و عدل قدم بردارد کاربرد دارد.

آیت الله دین پرور محتوای نامه ها و بخشنامه های حضرت علی (ع) را بعنوان یکی از ویژگی های خاص نهج البلاغه مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای مثال به منظور گرفتن مالیات یک سری دستورات جامع و کاملی صادر شده که امروزه در امور مالیات دنیا بسیار برجسته است.

رئیس بنیاد نهج البلاغه یادآور شد: یکی از این دستورات این است که مأموران اخذ مالیات به ملک خصوصی و شخصی کسی وارد نشوند، وارد محل عمومی شود که وامدار کسی نباشند، پس از ورود از افراد سؤال کنند که ای بنده خدا تو مالیات بدهکار هستی یا خیر، اگر پاسخ منفی بود با کمال احترام بپذیر و بازگرد. این احترام به مالیات دهندگان که برخی کشورهای پیشرفته ادعا می کنند، امام علی (ع) پانزده قرن پیش به مأموران اخذ مالیات ابلاغ کرده بود.

وی در رابطه با ساختار موضوعی نهج البلاغه گفت: ساختار موضوعی نهج البلاغه به اندازه ابعاد وجودی انسان است. همانطور که انسان نیاز به مسائل اخلاقی، عرفانی و اعتقادی و ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، همه امور به شیوایی در نهج البلاغه بیان شده است.

دین پرور تصریح کرد: قسمت اعظم مطالب نهج البلاغه چون خداشناسی و بسیاری از معارف دیگر از جمله مسائل اخلاقی، معاد، مسائل سیاسی بسیار اندک مورد توجه بوده است. تمام کتابهایی که تا کنون درباره نهج البلاغه نوشته شده در همان آغاز مانده اند، تبیین و تفسیر ابعاد مختلف نهج البلاغه نیازمند همکاری گروه های کارشناسی و حمایتهای گسترده است.