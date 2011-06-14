اهالی 4 روستای کلاله از راه آسفالته بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خسروی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید این طرح افزود: با پایان رسیدن پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی بربرقلعه به صوفی شیخ داز از توابع شهرستان کلاله، ساکنان این روستاها از راه مطلوب آسفالته برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: طول این پروژه چهار کیلومتر و برای اجرای آن چهار میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس اداره راه و ترابری کلاله ادامه داد: با پایان یافتن پروژه فوق ساکنان روستاهای صوفی شیخ داز، یارم تپه ، قره تپه شیخ و مالای شیخ از راه آسفاته مطلوب برای تردد به شهرستان کلاله برخوردار شدند.

وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش ضریب ایمنی استفاده کنندگان از راهها و کاهش زمان سفر و صرفه جویی در هزینه ها نام برد.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.