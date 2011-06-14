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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

عضو کمیته زیست شورای شهر:

طرح تفصیلی در حوزه محیط زیست از محله ها شروع شود

طرح تفصیلی در حوزه محیط زیست از محله ها شروع شود

یک کارشناس محیط زیست شهری معتقد است که برای دستیابی موفق به محیط زیست شهری، طرح تفصیلی شهر تهران باید بر روی حفظ محیط زیست محلات تهران تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کهرم کارشناس و فعال محیط زیست با بیان این موضوع گفت: مردم نیز باید در اجرای این طرح بخوبی مشارکت کنند به این معنی که بخصوص در حوزه محیط زیست طرح های محله ای آماده شود چرا که شهرداری از یک شهر بزرگ شروع نمی شود تا به محله ها برسد برعکس محله های کوچک هستند که دست به دست هم می دهند و تبدیل به یک شهر بزرگ می شوند.

وی می افزاید: بنابراین اگر زیبا سازی و سبز سازی و اصلاح محیط زیست را از همان محله های کوچک شروع کنیم وقتی به کلان می رسیم، تهران سرسبز و خرم و زیبا و با نشاط داریم.

کهرم که عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران است، تأکید کرد: شهرهایی که در آن سبزی و گیاهان وجانوران دیده نشود، شهر نیستند مرده اند. خیلی از کوهستان های کشورهای دیگر زنده تر از برخی از نقاط تهران هستند که فقط آسمان خراش است و شیشه و آهن و سنگ.

متخصص محیط زیست همچنین گفت: اطلاع رسانی در خصوص این طرح باید عمومی ترباشد و افکارعمومی ومردم را بیشتر با این طرح درگیر کرد چرا که تنها با مشارکت صحیح و بموقع مردم این طرح به موفقیت می رسد.
 

کد مطلب 1335682

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