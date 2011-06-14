به گزارش خبرنگار مهر، محمود ممتاز عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراسم اعتکاف امسال با حضور چهار هزار معتکف، در صحن و شبستان‌های مسجد جامع گوهرشاد حرم امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

ممتاز اضافه کرد: همچنین به منظور فراهم کردن فضایی معنوی در این ایام، برنامه‌های ویژه و متنوع فرهنگی و مذهبی توسط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی اجرا خواهد شد.

وی با بیان این‌که در سال جاری 71 هزار و 978 نفر در مراسم اعتکاف مسجد گوهرشاد شرکت‌کرده‌اند، اظهار داشت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان 26 هزار و531 نفر مرد و 45 هزار و 447 نفر زن را شامل می‌شود که 96 درصد از ثبت‌نام کنندگان ایرانی و 4 درصد زائران غیر ایرانی هستند.

ممتاز از افزایش 17 هزار و 724 ثبت‌نام‌ در مراسم اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در مراسم اعتکاف 63 درصد زنان و 37 درصد مردان شرکت کرده‌اند.

وی از تهیه هشت هزار بسته حاوی اقلام خوراکی برای توزیع در دو وعده افطار، انتقال و فعال‌کردن دستگاه مولد آب جوش، تهیه متعلقات آن برای راه‌اندازی، طبخ، بسته‌بندی و انتقال 24 هزار پرس غذا در شش وعده همراه با دیگر اقلام خبر داد.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی تصریح کرد: امکان بهره‌گیری مناسب از مسجد در طول سه شبانه‌روز ایام اعتکاف با تامین چهار هزار کتب انوار و استقرار 18 قفسه سیار کتب ادعیه، تهیه اقلام مصرفی و بهداشتی مورد نیاز مهیا شده است.

وی در خصوص هماهنگی‌های قبل از مراسم متذکر شد: برای ایجاد آمادگی استقبال مناسب از معتکفان برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی لازم با واحدهای فرهنگی زیر مجموعه معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی، اداره کل روابط عمومی و واحدهای تابعه حوزه معاونت اماکن متبرکه در طول ایام اعتکاف صورت گرفته است.

ممتاز از حضور پنج پایگاه اولیه برای تحویل کارت اعتکاف به ثبت‌نام‌کنندگان خبر داد و بیان کرد: برای سازماندهی بهتر اعزام معتکفین، پرسنل و نیروهای خدمتگزار در پایگاه‌های اولیه برای هماهنگی با نیروهای حوزه اماکن متبرکه حضور خواهند داشت و گروه‌‌هایی به منظور تحویل وسایل اضافی معتکفین و انتقال آن‌ها به دفتر امانات باب الجواد(ع) و نگهداری تا پایان مراسم برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: عملیات اعزام چهار هزار معتکف از پایگاه‌های فوق به حرم مطهر با پیش‌بینی 40 دستگاه اتوبوس بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز و تا ساعت 1 بامداد ادامه می‌یابد.

وی همچنین در خصوص استقرار خدام و انتظامات در ایام اعتکاف در مسجد گوهرشاد بیان کرد: نیروهای انتظامات به طور 24 ساعته علاوه بر حفظ نظم، آرامش و محافظت از اموال موجود در صحن و شبستان‌های مسجد گوهرشاد به تسهیل تردد زائران خواهند پرداخت.

ممتاز از راه‌اندازی 10 دستگاه سیستم رایانه کنترل در مدخل صحن جامع رضوی و رواق مبارکه دارالنور خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این دستگاه‌ها از ورود افراد غیر ثبت‌نامی و زائرین برای معتکف‌شدن ممانعت به عمل ‌می‌آید و کارت معتکفینی که از ادامه اعتکاف انصراف می‌دهند، دریافت می‌شود.

معاون اماکن متبرکه امور زائرین آستان قدس رضوی در خصوص اختتامیه‌ مراسم پر فیض اعتکاف اظهار داشت: پس از سه روز تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و توزیع افطار آخر در 28 خرداد اعتکاف به اتمام خواهد رسید و صحن قدس متناسب با مراسم اختتامیه آراسته می‌شود.

معاون اماکن متبرکه رضوی از معتکفین خواست فقط لوازم شخصی اعلام شده را به همراه داشته و با دست اندرکاران اجرایی این مراسم در رعایت نظم و آرامش همکاری نمایند و در حفظ بهداشت فردی و عمومی بکوشند.