سازمان همکاریهای شانگهای عضو جدید نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار شبکه تلویزیونی "روسیه"، "سرگئی پریخودکو" گفت : اواخر نوامبر جلسه شورای نخست وزیران سازمان همکاریهای شانگهای در مسکو برگزار می شود. در آن جلسه امور اقتصادی مطرح شده در اجلاس سران سازمان در روزهای 14 و 15 ژوئن بررسی می شود.

دستیار رئیس جمهور روسیه اظهار داشت : "انتظار می رود در آستانه امور فعال سازی فعالیت اقتصادی سازمان همکاریهای شانگهای، تقویت همکاری در زمینه سرمایه گذاری بررسی شود.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: درباره جلسه نخست وزیران کشورهای عضو که باید اواخر نوامبر در مسکو برگزار شود "بعد اقتصادی" سازمان برای طرف روس اهمیت خاصی کسب می کند.

پریخودکو گفت : همچنین سران سازمان همکاریهای شانگهای در آستانه [پایتخت قزاقستان] ثبات و امنیت منطقه‌ای، مسئله مقابله با خطرات و تهدیدهای جدید را بررسی می کنند و در این رابطه تبادل نظر در مورد امور تقویت ساختار ضد تروریستی منطقه‌ ای سازمان، گسترش تماسهای بین‌المللی آن و همچنین شرکت فعال تر کشورهای ناظر در همکاری ضد تروریستی بررسی می شود.

وی همچنین افزود: سران همچنین راهبرد ضد مواد مخدر اعضای سازمان همکاری شانگهای در سالهای 2011 تا 2016 و برنامه تحقق آن را بررسی می کنند.

مقام روس گفت : امنیت و ثبات افغانستان یکی از عوامل کلیدی تأمین امنیت منطقه‌ ای و بین‌المللی است. انتظار می رود رویکردهای اصولی نسبت به مسائل افغانستان در اسناد نهایی اجلاس سران انعکاس یابد".



وی افزود: در اجلاس سران همچنین جنبه فرهنگی و انسانی فعالیت سازمان بررسی می شود و یکی از پروژه های مربوطه "دانشگاه سازمان همکاری شانگهای" است که 50 مدرسه عالی کشورهای عضو در آن شرکت می کنند. علاوه بر این در نظر است در اجلاس سران تفاهم نامه مربوط به تعهدات کشور درخواست عضویت به منظور کسب موقعیت کشور عضو سازمان بررسی شود.

پریخودکو با اعلام اینکه این اسناد به ادامه شکل گرفتن اساس حقوقی گسترش سازمان کمک می کند، افزود: در عین حال عضویت کشورهای جدید در پایان اجلاس سران آستانه پیش بینی نمی شود، اما این در حالی است که علاقه مندی به عضویت در سازمان روز به روز بیشتر می شود.

خاطر نشان می شود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای به قزاقستان سفر کرد.



جمهوری اسلامی ایران از شش سال پیش به عضویت ناظر این سازمان در آمده است.

