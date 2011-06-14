مدارس ابتدایی اردبیل تک شیفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید برای اولین بار شاهد تحقق این مهم که جزو شاخصهای آموزشی است، خواهیم بود.

وی تک شیفت شدن مدارس ابتدایی را تقویت بنیه خانواده و ایجاد انگیزه برای فرهنگیان خواند و افزود: طی سال گذشته در زمینه ساخت مدارس در سطح استان از سوی خیرین و سازمان نوسازی مدارس گامهای بلندی برداشته شد که در نتیجه به تک شیفته شدن مدارس ابتدایی منتج شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص تعطیلی پنجشنبه های آخر هفته پایه ابتدایی نیز تصریح کرد: این برنامه طبق آئین نامه های کلی و پس از بررسیهای لازم از سوی آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

وی در خصوص زمان ثبت نام دانش آموزان مدارس استان یادآور شد: در زمان ثبت نام که از اول تیر ماه آغاز خواهد شد هیچ مدرسه ای به جز مدارس غیر انتفاعی به غیر از هزینه کتاب و بیمه حق دریافت وجه از اولیای دانش آموزان را ندارند.

محموزاده با بیان اینکه در خصوص جلوگیری از تخلفات در این زمینه اقدامات جدی صورت می گیرد، از راه اندازی 11 پایگاه به منظور اجرای طرح سنجش سلامت جسمی نو آموزان در سراسر استان خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج و اشاعه فنی و حرفه ای در مدارس اضافه کرد: با اجرای مسابقات علمی و عملی و با رعایت شاخصهای آموزش تحصیلی از تمام ظرفیت های استان در زمینه آموزش و پرورش استفاده بهینه صورت خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین در خصوص تقویت روحیه تعاون در بین دانش آموزان تصریح کرد: در این راستا برای ایجاد شور و نشاط بیشتر و تربیت دینی غنی در دانش آموزان طرح هجرت سه اجرا می شود.

وی با اشاره به ارزشیابی کیفی و کمی یک سال گذشته آموزش و پرورش ابراز داشت: تلاش می کنیم با بکارگیری هر آنچه را که در توان و در اختیار داریم در راستای ارتقا کیفی آموزش و تربیت در مدارس با رعایت آئین نامه های مقرره و ضوابط عمل کنیم.

محمودزاده در پایان با بیان اینکه نام مدارسی را که خیرین مدرسه ساز احداث می کنند نباید از سوی دستگاه های دخیل تعویض شود، متذکر شد: تا اتمام پروژه های در دست اجرا از شروع پروژه های جدید خودداری خواهد شد و اولویت کار در پروژه هایی است که از پیشرفت فیزیکی بالائی برخوردارند.