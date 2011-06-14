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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

در غیبت فوتبالی‌ها؛

برخی اهالی ورزش از آسایشگاه کهریزک بازدید کردند

برخی اهالی ورزش از آسایشگاه کهریزک بازدید کردند

برخی اهالی ورزش و صنعت با حضور در آسایشگاه کهریزک از بخش‌های مختلف این آسایشگاه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که به مناسبت روز پدر و تولد حضرت علی (ع) برگزار شد جمعی از اهالی ورزش و خیرین اتحادیه اتحادیه لوازم یدکی فروشان تهران حضور داشتند و از بخش‌های مختلف آسایشگاه از جمله سالن های ورزشی دیدن کردند.

در حالی که قرار بود در این بازدید چهره‌های فوتبالی نظیر حنیف‌عمران زاده بازیکن تیم فوتبال استقلال و نیما نکیسا بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس حضور داشته باشند صبح امروز برنامه حضورشان را لغو کردند تا روح الله و علی داداشی قهرمانان قویترین مردان ایران به همراه جواد مافی و  جمعی از خیرین اتحادیه لوازم یدکی فروشان تهران حضور داشته باشند.

بازدید از سالن ورزشی و معرفی رشته هایی مثل بسکتبال، بوچیا و تنیس روی میز که کهریزک در آن مدال آور بوده است از جمله بخش های دیگر این بازدید سه ساعته بود.

روح ا... داداشی در این مورد گفت: پس از بازدید از کهریزک در روز مادر برای من که از نعمت وجود مادر بی بهره هستم، بسیار لذت بردم و قرار شد در این بازدید به همراه علی آقا و پدرمان در کهریزک باشیم اما متاسفانه خدا این نعمت را از ما گرفت. پدر و مادر مانند ذخایر گنجینه ای هستند که هر چقدر عشق بورزید می توانید از این گنجینه بهره مند شوید.

کد مطلب 1335705

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