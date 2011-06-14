سامانه ثبت الکترونیکی تردد دانش آموزان در دانشگاه آزاد ساری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بحری مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی ساری عصر سه شنبه در این مراسم در مورد ویژگیها و کارکرد این سامانه الکترونیکی توضیحات لازم را ارائه کرد.

وی گفت: ثبت زمان تردد دانشجویان، شناسائی افراد در حال تردد از نقاط ورودی دانشگاه، نظارت الکترونیکی بر چگونگی مشارکت دانشجویان در کلاسها، محاسبه میانگین حضور دانشجویان در محیط دانشگاهی، استخراج آمار و اطلاعات مرتبط با حضور فیزیکی دانشجویان در محیط دانشگاه و انتقال سریع پیامهای آموزشی دانشجویی و فرهنگی به دانشجویان در نقاط ورودی از جمله اهداف طراحی و پیاده سازی این سامانه بوده است.

وی تاکید کرد: این سامانه با بهره گیری از معماری Client / Server مستقل از سرویس دهنده و تک ایستا بوده و پایانه های ورودی بدون اتصال به سرویس دهنده قادر به ثبت تردد ها است.

بحری افزود: امکان نمایش تصویر و مشخصات دانشجویان در نقاط ورود و خروج، امکان نمایش پیامهای آموزشی، امکان منع تردد و غیر فعال کردن کارت شناسائی دانشجو در صورت نیاز،نامحدود بودن تعداد پایانه های ورودی خروجی و ارائۀ گزارش عملکرد دانشجو در نیمسال تحصیلی از مهم ترین ویژگیهای این سامانه است.

مدیر دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ساری، ابراز امیدواری کرد: سامانه فوق جهت نیمسال تابستان جاری نصب و آمادۀ بهره برداری شود.

دانشگاه آزاد ساری بزرگترین دانشگاه آزاد منطقه شمال است.