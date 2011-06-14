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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

تحولات یمن/

درگیری نیروهای دولتی و مخالفان در تعز/ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین

درگیری نیروهای دولتی و مخالفان در تعز/ استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین

درگیری میان نیروهای رژیم با مخالفان در شهر تعز، به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و دستگیری افراد مظنون در ترور عبدالله صالح از مهمترین تحولات یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع امنیتی یمنی اعلام کردند: درگیری ها میان نیروهای دولتی با افراد مسلح در شهر تعز درجنوب یمن از سر گرفته شده است. این درگیری ها در منطقه "عصیفره" در شهر تعز رخ داده و صدای انفجارهای متعددی درخیابان" الستین" نزدیک به چهار راه "شرعب" شنیده شده است.

خبر دیگر اینکه یک مسئول آمریکایی ضمن اعلام به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین به وسیله این کشور در یمن افزود: این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که همکاری میان نیروهای ویژه آمریکا با نیروهای ضد تروریسم یمن با توجه به نا آرامی های این کشور به طور کامل قطع شده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به حزب حاکم با اشاره به دستگیری برخی از افراد به اتهام مشارکت در ترور "عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن بیان کردند: تحقیقات از این افراد ادامه دارد. حقایق مهم و خطرناکی تا کنون درباره روابط این افراد با احزاب اللقاء المشترک مخالف فاش شده است.

یکی از اعضای اللقا المشترک گفت: ما در دیداری که با "منصور هادی" معاون رئیس جمهوری یمن داشتیم با بررسی موضوع عبدالله صالح مخالفت کردیم.

خبر دیگر اینکه که "محمد السیانی" پزشک معالج عبدالله صالح مدعی شد که وضع جسمانی رئیس جمهور خوب بوده و روند بهبودی وی امیدوارکننده است.

کد مطلب 1335708

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