30 مرکز خرید گندم مازاد کشاورزان در اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته هماهنگی خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان افزود: از این تعداد پنج مرکز توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی و 30 مرکز توسط اداره تعاون روستایی ایجاد شده است.

وی همکاری وهمیاری تمام سازمانهای مرتبط را در خرید و ذخیره سازی گندم خواستار شد و اضافه کرد: به لحاظ اینکه منطقه مغان اردبیل قطب مهم کشاورزی در زمینه تولید گندم محسوب است، لذا عمده اولویت کاری در شهرستانهای گرمی، بیله سوار و پارس آباد خواهد بود.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بالغ بر 630 هزار تن گندم در این استان تولید شود، یادآور شد: مقرر شده کندم مازاد بر مصرف استان اردبیل به استانهای البرز، گیلان و مازندران ارسال شود.

وی به همین منظور با تاکید بر ضرورت تقویت ناوگان حمل و نقل گندم تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی و برنامه ریزیهای مدون و صورت گرفته مشکلی در زمینه خرید و ذخیره سازی گندم نداشته باشیم.

مهدی زاده با اشاره به فعال سازی باسکولهای غیر استاندارد و نیمه فعال در این مراکز افزود: اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی باید با بازرسی و نظارت دقیق و مستمر از باسکولهای فعال موجب ارتقا کیفیت و پیشرفت کار شده و اگر مشکلی در این زمینه بود باید نسبت به رفع آن اقدام جدی به عمل آورد.

وی همچنین بهره مندی از توان و امکانات شرکتهای خصوصی را در این زمینه یاد آور شد و ابراز داشت: تأمین امنیت، رصد و نظارت مستمر بر مراکز خرید در شهرستانها بر عهده فرمانداران بوده و باید بر مراکز خرید گندم بازرسی و نظارت مستمر داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری اهمیت خرید و ذخیره سازی گندم را متذکر شد و عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع هم اکنون مشکل برق سیلوی روح کندی با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و با تأمین هزینه مالی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز برطرف شده است.