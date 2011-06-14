ارسال 400 اثر از 42 کشور به جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز

داوود دلدار، دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با ولادت با سعادت حضرت علی (ع) آثار برگزیده نخستین جشنواره بین الملی کاریکاتور پدافند غیرعامل از سوی هیئت داوران اعلام می شود.

وی گفت: تاکنون بیش از 400 اثر از 42 کشور جهان از جمله فرانسه، ایتالیا، آمریکا، برزیل، اندونزی، لهستان، روسیه، ترکیه به دبیرخانه این جشنواره در تبریز ارسال شده است.

دلدار موضوعات این جشنواره را امداد و نجات، جنگ و صلح، زندگی در شرایط سخت با محورهای استتار و فریب، ایمنی و مکان یابی، عملیات روانی دشمن، تهدیدات اینترنتی، تهاجم فرهنگی و تهدیدات نرم، حفاظت و مراقبت و پدافند غیرعامل در طبیعت اعلام کرد.

وی جوایز این جشنواره را به ترتیب 10 میلیون ریال به نفر اول، چهار میلیون ریال به نفر دوم و سه میلیون ریال به نفر سوم اعلام کرد و افزود: علاوه بر این جوایز تندیس و لوح جشنواره نیز به این نفرات اهدا می شود.

دلدار با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 25 خرداد است، گفت: آیین اختتامیه این جشنواره با همکاری سازمان امداد و نجات کشور و جمعیت هلال احمر 27 خرداد ماه جاری برگزار می شود.