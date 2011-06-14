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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

کاتوزیان با مهر مطرح کرد:

تشریح علل اصلی حادثه پالایشگاه آبادان/ جزئیات جلسه با مسئولان نفتی

تشریح علل اصلی حادثه پالایشگاه آبادان/ جزئیات جلسه با مسئولان نفتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تصمیم این کمیسیون برای تهیه گزارش جامعی از علل و عوامل حادثه پالایشگاه آبادان توسط مرکز پژوهشهای قوه مقننه خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه سه ساعته عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس با ضیغمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نفتی و مروی معاون پارلمانی وزارت نفت و مهربان رئیس پالایشگاه آبادان اظهارداشت: در این جلسه گزارشی از مجموع اقداماتی که در پالایشگاه انجام شده، ارائه شد.

وی گفت: در خصوص حادثه پالایشگاه آبادان توضیحاتی ارائه شد . حادثه به این صورت بوده که بخش کنترل اتوماتیک پالایشگاه دچار مشکل بوده و اپراتور به شکل دستی فشار مخزن مربوط را کنترل می کرده است.

کاتوزیان ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد به دنبال کار نکردن دستگاه اتوماتیک و غفلت اپراتور، فشار مخزن افزایش یافته و محتویات مخزن فشرده و موجب آتش سوزی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مقرر شد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به درخواست کمیسیون انرژی با همکاری شرکت پلایش و پخش فرآورده های نفتی گزارش کامل و جامعی از علل و عوامل این حادثه تهیه کرده و به مجلس ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این نیز بررسی هایی داشته است اما با بررسی مجدد قصد داریم به برخی ابهامات و سئوالات پاسخ دهیم .

کاتوزیان یادآور شد: مجری پروژه بهینه سازی پالایشگاه آبادان با بهره بردار آن یکی است و این خود می تواند یکی از عواملی باشد که موجب نقص در کار شود و به برخی جزئیات از جمله نقص در برخی موارد توجه کافی نشود. همچنان که این ایراد در این پروژه و برخی پروژه های مشابه دیده می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می رسد مقداری هم در افتتاح و راه اندازی پالایشگاه عجله شده است. باید محصولات بیشتری تولید می شد تا عیوب کار مشخص شود و برای رفع آن اقدام شود.

کد مطلب 1335729

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