تشریح علل اصلی حادثه پالایشگاه آبادان/ جزئیات جلسه با مسئولان نفتی

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه سه ساعته عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس با ضیغمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نفتی و مروی معاون پارلمانی وزارت نفت و مهربان رئیس پالایشگاه آبادان اظهارداشت: در این جلسه گزارشی از مجموع اقداماتی که در پالایشگاه انجام شده، ارائه شد.

وی گفت: در خصوص حادثه پالایشگاه آبادان توضیحاتی ارائه شد . حادثه به این صورت بوده که بخش کنترل اتوماتیک پالایشگاه دچار مشکل بوده و اپراتور به شکل دستی فشار مخزن مربوط را کنترل می کرده است.

کاتوزیان ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد به دنبال کار نکردن دستگاه اتوماتیک و غفلت اپراتور، فشار مخزن افزایش یافته و محتویات مخزن فشرده و موجب آتش سوزی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: مقرر شد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به درخواست کمیسیون انرژی با همکاری شرکت پلایش و پخش فرآورده های نفتی گزارش کامل و جامعی از علل و عوامل این حادثه تهیه کرده و به مجلس ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این نیز بررسی هایی داشته است اما با بررسی مجدد قصد داریم به برخی ابهامات و سئوالات پاسخ دهیم .

کاتوزیان یادآور شد: مجری پروژه بهینه سازی پالایشگاه آبادان با بهره بردار آن یکی است و این خود می تواند یکی از عواملی باشد که موجب نقص در کار شود و به برخی جزئیات از جمله نقص در برخی موارد توجه کافی نشود. همچنان که این ایراد در این پروژه و برخی پروژه های مشابه دیده می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می رسد مقداری هم در افتتاح و راه اندازی پالایشگاه عجله شده است. باید محصولات بیشتری تولید می شد تا عیوب کار مشخص شود و برای رفع آن اقدام شود.