55 اثر به دبیرخانه جشنواره " شکوه اندیشه " گیلان ارسال شد

حجت الاسلام سلیمان پور ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز فراخوان جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین(شکوه اندیشه) دراستان تاکنون 55 اثر از 48 محقق و پژوهشگر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه 9 اثر از سوی مؤسسات و ناشران کشور به دبیرخانه ارسال شد، اظهار داشت: برخی از شرکت کننده ها بیش از یک اثر را به دبیرخانه جشنواره شکوه اندیشه ارسال کردند.



مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان با اشاره به اینکه استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان و گلستان بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره شکوه اندیشه ارسال کردند، گفت: در بخش احکام هفت اثر، بخش قرآن 32 اثر، بخش اخلاق پنج اثر و در بخش اعتقادات 11 اثر از سوی دبیرخانه این جشنواره دریافت شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه آخرین فرصت شرکت در جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین (شکوه اندیشه) پایان خرداد ماه سال جاری است، یادآورشد: داوری و اعلام نتایج این جشنواره در تابستان جاری انجام می شود.