سمپوزیوم مجسمه سنگی در میمند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز اشرفی در جلسه بررسی مشکلات میمند از برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سنگی با شرکت هنرمندان مطرح در این رستای تاریخی خبر داد.

وی افزود: در راستای معرفی روستای صخره ای و کهن میمند برنامه ریزی های مختلفی صورت گرفته است که می تواند این منطقه را به قطب گردشگری تبدیل کند.

وی به اشاره به پیگیری ثبت جهانی میمند گفت: اقدامات لازم برای حل موانع و مشکلات با همکاری مسئولان درحال انجام است.

این مسئول همچنین از برگزاری اولین همایش معماری بین المللی در اسفندماه و همچنین تکمیل پرونده ثبت جهانی میمند در آینده نزدیک خبر داد.

