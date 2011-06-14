  1. استانها
۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

سمپوزیوم مجسمه سنگی در میمند برگزار می شود

شهربابک - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه فرهنگی میمند از برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سنگی در میمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز اشرفی در جلسه بررسی مشکلات میمند از برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سنگی با شرکت هنرمندان مطرح در این رستای تاریخی خبر داد.

وی افزود: در راستای معرفی روستای صخره ای و کهن میمند برنامه ریزی های مختلفی صورت گرفته است که می تواند این منطقه را به قطب گردشگری تبدیل کند.

وی به اشاره به پیگیری ثبت جهانی میمند گفت: اقدامات لازم برای حل موانع و مشکلات با همکاری مسئولان درحال انجام است.

این مسئول همچنین از برگزاری اولین همایش معماری بین المللی در اسفندماه و همچنین تکمیل پرونده ثبت جهانی میمند در آینده نزدیک خبر داد.
 

