به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا نوین اظهار داشت: اجرای این حجم از کار عمرانی در طول سال 90 به منظور تسریع روند عمران و توسعه پایدار تبریز در دستور کار شهرداری قرار گرفته که از این میزان سه هزار و 200 میلیارد ریال طرح و پروژه عمرانی، خدماتی مصوب در بودجه سال‌جاری و 5 هزار میلیارد ریال نیز کار عمرانی در قالب انتشار و فروش اوراق مشارکت عمومی خواهد بود.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در سال پایانی برنامه تبریز 90، اجرای بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال طرح و پروژه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه امسال را در دستور کار خود قرار داده که بخشی از این طرح‌ها با مجموع اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال در قالب پروژه‌های متعدد در سه ماهه اول سال به مرحله بهره‌برداری رسیده و تقدیم شهروندان تبریزی شده‌‌اند.

شهردار تبریز همچنین با اعلام این که برای شش ماهه اول سال نیز بالغ بر 160 میلیارد ریال پروژه پیش‌بینی شده، تلاش برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات شهروندان از طریق ارائه خدمات عمرانی خدماتی را اولویت اصلی شهرداری برشمرد و عنوان کرد: مدیریت شهری تبریز در سایه حمایت‌های همه‌جانبه شهروندان و منتخبان آنان در نهاد شورا تمام تلاش خود را برای تسریع روند توسعه پایدار تبریز به کار خواهد گرفت و بر همین اساس علاوه بر اجرای موفق برنامه تبریز 90، نسبت به تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تا سال 95 نیز اقدام کرده است.

نوین در ادامه از تلاش شهرداری برای اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای صدور اوراق مشارکت 5 هزار میلیارد ریالی در بافت‌های فرسوده شهر تبریز، مصوب قانون بودجه سال 90 دولت خبر داد.

وی گفت: با وجود ابلاغ قانون بودجه سال 90 و تأکید دولت بر لزوم انتشار اوراق مشارکت عمومی از سوی شهرداری‌ها از جمله شهرداری تبریز، هنوز بانک مرکزی اقدامی در راستای صدور مجوزهای قانونی در این خصوص انجام نداده و لازم است دولت در راستای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان احیای بافت‌های فرسوده شهری و حاشیه‌نشینی در تبریز، به منظور تسریع روند فروش این اوراق و آغاز مراحل اجرایی طرح‌های پیش‌بینی شده در بلوک‌های بافت‌های فرسوده شهری، این امر را به بانک مرکزی ابلاغ کند.

وی با اعلام این که شهرداری تبریز انتظار دارد دولت با ابلاغ مجدد به بانک مرکزی زمینه را برای تسریع صدور مجوزهای بانک مرکزی فراهم کند افزود: شهرداری تبریز با وجود تصویب موضوع انتشار این اوراق در بودجه دولت و ابلاغ آن، همچنان منتظر دریافت مجوزهای لازم برای انتشار اوراق مشارکت 5 هزار میلیارد ریالی خود برای احیای بافت‌های فرسوده شهر تبریز است تا از این طرق بتواند بخش قابل توجهی از مشکلات شهروندان ساکن در این قبیل مناطق را مرتفع کند.