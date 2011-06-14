به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از قهرمانان ورزشکار استان قم همه ساله به مناسبت سیزدهم رجب و روز میلاد حضرت امام علی(ع) در قم برگزار میشود.
دبیر برگزاری این همایش در این خصوص اظهار داشت: در این همایش از ورزشکاران قهرمان رشتههای مختلف ورزشی که از سیزدهم رجب سال گذشته تا سیزدهم رجب امسال در میادین بینالمللی، آسیایی و جهانی موفق به کسب عنوان شدهاند، تجلیل و قدردانی میشود.
تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار
رسول خادم با اشاره به برگزاری تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار، افزود: البته در این همایش از ورزشکارانی که موفقیت آنها در مسابقات قهرمانی کشور نیز چشمگیر بوده است، قدردانی میشود، ضمن اینکه علاوه بر ورزشکاران از خانواده شهدای ورزشکار نیز قدردانی خواهد شد.
شناسایی بیش از 160 شهید ورزشکار در قم
وی افزود: در استان قم تاکنون تعداد بیش از 160 شهید ورزشکار شناسایی شدهاند و با احترام به خانواده این عزیزان، در همایش تجلیل از قهرمانان ورزش استان قم به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (ع) از خانواده شهیدان تجلیل و قدردانی میشود.
قرعه کشی جوایز بین 110 برگزیده
خادم ابراز داشت: همچنین به یمن میلاد با سعادت حضرت امام علی (ع) به 110 نفر از ورزشکاران و شرکتکنندگان در این همایش، به قید قرعه جوایز و هدایای نفیسی اهدا میشود.
وی در ادامه گفت: همایش تجلیل از قهرمانان ورزش استان قم با حمایت و همکاری اداره کل تربیت بدنی استان قم از ساعت 20 و 30 دقیقه چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه با حضور نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و مدیرکل تربیت بدنی انشاءالله به شکل باشکوهی برگزار میشود.
خادم تصریح کرد: هدایای قهرمانان و افراد مورد تجلیل در این همایش توسط مدیرکل تربیت بدنی و روسای هیئتهای ورزشی، مدیران استانی و بسیج ورزش تقدیم آنان خواهد شد، ضمن اینکه جا دارد از حمایتهای تربیت بدنی و مسئولان استان و نمایندگان مجلس شواری اسلامی تقدیر کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از قهرمانان ورزش استان قم چهارشنبه شب به مناسبت میلاد با سعادت امام علی(ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از قهرمانان ورزشکار استان قم همه ساله به مناسبت سیزدهم رجب و روز میلاد حضرت امام علی(ع) در قم برگزار میشود.
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