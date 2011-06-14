دو نظامی دیگر آمریکا کشته شدند / عملیات نجات گروگانها در استانداری دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم و روزنامه القدس العربی، ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی دیگر این کشور در عراق خبر داد تا شمار کشته های آمریکا طی هشت روز به هفت نفر برسد.

ارتش آمریکا بدون ذکر جزئیات اعلام کرد: با نزدیک شدن به زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، افزایش حملات موضوعی عادی است. برخی گروههای مخالف حضور آمریکا عامل کشته شدن پنج نظامی آمریکایی بوده اند.

خبر دیگر از عراق اینکه نیروهای مشترک ارتش و پلیس عراق بعد ظهر امروز با حمله به ساختمان شورای استانداری دیالی در بعقوبه موفق به آزادی همه گروگانها شدند.

یک منبع پلیس عراق در این باره گفت: در درگیری برای آزادی گروگانها، یکی از گروگانگیرها بازداشت و سه نفر دیگر از آنها به همراه سه نیروی امنیتی کشته شدند.

"حسن السنید" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز تصریح کرد: عملیات آزادی گروگانها با موفقیت انجام شد، اما سه نفراز نیروهای امنیتی جان باختند .

وی با اشاره به کشته شدن سه نفر از گروگانگیرها افزود: نیروهای امنیتی ساختمان استانداری و مناطق اطراف آن را در کنترل خود دارند. حادثه امروز، بازنگری در طرحهای امنیتی و کنترل بیشتر باندهای تروریستی را ضروری تر کرده است.

السنید اظهار داشت : مهاجمان خودرو بمبگذاری شده ای را پیش از اینکه به ساختمان استانداری حمله کنند، منفجر کردند و اخبار مربوط به انفجار دو خودرو بمبگذاری شده صحت ندارد. یکی از مهاجمان زخمی شده و هم اکنون تحت مراقبت شدید امنیتی به سر می برد.

وی دخالت القاعده را در حادثه امروز استانداری دیالی بعید ندانست.